"The Wall" wechselt mit kürzerer Staffel auf den Freitag

Nach der soliden Premiere im vergangenen Jahr geht "The Wall" mit Frank Buschmann in diesem Sommer in die zweite Staffel - allerdings mit weniger Folgen. Zudem hat sich nicht nur der Produktionsort geändert, sondern auch der Sendeplatz



05.07.2018 - 14:46 Uhr von Uwe Mantel 05.07.2018 - 14:46 Uhr

Mit im Schnitt 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war "The Wall" im vergangenen Jahr bei RTL zwar sicherlich kein Überflieger, ordentliche Werte in den Sommermonaten bot das von Endemol Shine produzierte Gameshow aber allemal. Aus diesem Grund gibt es auch in diesem Jahr wieder neue Ausgaben der Show, in der eine überdimensionale Plinko-Wand über Wohl und Wehe der Kandidaten entscheidet. Allerdings ließ RTL nur noch vier statt wie im Vorjahr sieben Folgen produzieren.

Moderator Frank Buschmann und die Kandidaten sind dafür in diesem Jahr auch nicht nach Paris gereist, wo die erste Staffel im vergangenen Jahr noch produziert wurde, sondern nach Polen. Hintergrund: Um die Kosten für das aufwendige Studio im Rahmen zu halten, produziert Endemol Shine das Format für mehrere Länder an einem Ort. Während der Produktionszeit war das Set in Frankreich nicht aufgebaut, wohl aber in Polen, sodass man nun das Studio in Warschau nutzte. Das format ist mittlerweile auch in Spanien, Rumänien, Italien und eben Polen zu sehen.

Doch nicht nur in Sachen Produktionsort ist man umgezogen, auch der Sendeplatz wurde geändert: "The Wall" läuft nun nicht mehr am Samstagabend, sondern ab dem 3. August immer freitags um 20:15 Uhr. Im vergangenen Jahr war man bereits mit der letzten Folge einmalig auf den Freitag ausgewichen, ganz neu ist das Terrain also nicht. Größeren Einfluss auf die Marktanteile hatte der Wechsel damals nicht.

In "The Wall" spielen pro Folge zwei Kandidatenpaare um das große Geld. Nach einer gemeinsamen Vorrunde werden die Paare getrennt: Während ein Kandidat in der "Isolation" alleine Quizfragen beantworten muss und vom sonstigen Spielgeschehen nichts mitbekommt, platziert der andere Spieler nach jeder Frage einen Ball an einer zwölf Meter hohen Wand, die dem Plinko-Spiel nachempfunden ist. Je nachdem, wo der Ball unten ankommt, entscheidet sich, um welchen Geldbetrag es geht. Wurde die Frage zuvor richtig beantwortet, wird der entsprechende Betrag zum Gewinn hinzuaddiert, ansonsten abgezogen. Möglich ist im besten Falle ein Multimillionen-Gewinn - im schlechtesten gehen die Kandidaten mit 0 Euro nach Hause. Am Ende der Show entscheidet allerdings der Kandidat in Isolation ohne Kenntnis der erspielten Summe, ob er diesen Betrag annehmen will, oder bei der Garantiesumme aus der Vorrunde bleibt.

