Fußball in der Kneipe: DAZN arbeitet an Paket für Wirte

Wenn die Champions League in wenigen Wochen erstmals bei DAZN rollt, dann soll es nach DWDL.de-Informationen auch ein eigenes Paket für Gastwirte geben. Die Ausstrahlung könnte dann jedoch nicht übers Internet erfolgen, sondern auf klassischem Wege.



05.07.2018 - 16:43 Uhr von Alexander Krei 05.07.2018 - 16:43 Uhr

Knapp zwei Jahre nach dem Start stehen bei DAZN mit der Übertragung von Champions League und Europa League große Neuerungen bevor, die dem Sportstreamingdienst der Perform Group in den kommenden Wochen und Monaten zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren dürften. Im Zuge dessen will DAZN auch seine Verbreitung in Sportsbars ausbauen.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de ist noch für den Juli die Aufschaltung zweier linearer Kanäle auf einem Transponder des Satellitenbetreibers Astra geplant. Über entsprechende Pläne waren zuletzt kleinere Kabelnetzbetreiber informiert worden, die ihr Signal direkt über Astra beziehen und das Signal einspeisen. Die Sender werden auf den Namen DAZN HD1 Bar und DAZN HD2 Bar hören.

Ein DAZN-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Plänen äußern. Nach DWDL.de-Informationen arbeitet DAZN aber derzeit an einem Angebot für Gastwirte, das nicht über das Internet verbreitet wird. Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" hatte DAZN schon im April bestätigt, dass es "mit der neuen Saison" erstmals Gastro-Abos geben soll. Man sei dafür "in guten Gesprächen" mit dem Gaststätten-Verband Dehoga.

Was ein solches Paket für Gastwirte kosten soll, ist bislang nicht bekannt. Unterm Strich dürfte es für Besitzer von Bars und Kneipen aber teurer werden, wollen sie auch in Zukunft alle Spiele der Champions League anbieten. Ab der kommenden Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte - dass Sky die Preise senkt, gilt jedenfalls trotz der geringeren Zahl an Spielen als recht unrealistisch.

