Urteil im NSU-Prozess: Das Erste geht live auf Sendung

© ARD

Wenn in der kommenden Woche das Urteil im NSU-Prozess verkündet wird, dürfte das Medieninteresse riesig sein. Auch im TV wird umfassend berichtet: Das Erste ändert sein Programm und macht eine Live-Übertragung, außerdem sind zwei Dokus geplant.



07.07.2018 - 10:22 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2018 - 10:22 Uhr

Der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Personen läuft nun schon seit mehr als fünf Jahren, damit ist es einer der aufwendigsten Prozesse in der deutschen Rechtsgeschichte - doch nun ist ein Ende absehbar. Die Urteilsverkündung ist für die kommende Woche angekündigt, am 11. Juli will das Oberlandesgericht München seine Entscheidung bekanntgeben. Das Erste ändert dafür sein Programm und startet um 9:55 Uhr eine Live-Sondersendung.

Darüber hinaus hat Das Erste außerdem angekündigt, anlässlich der Urteilsverkündung zwei Dokumentationen zu zeigen. So wird bereits am Dienstag, den 10. Juli, um 23 Uhr die Doku "Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht" ausgestrahlt. Darin geht es um die vier neben Zschäpe angeklagten Personen. Am 11. Juli zeigt Das Erste ab 23:45 Uhr den Film "Heer, Stahl und Sturm - Wer Nazis verteidigt", darin geht es um die Strafverteidiger von Beate Zschäpe. Filmemacherin Eva Müller hat die drei Anwälte während des gesamten Prozesses begleitet.

Teilen