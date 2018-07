"Big Bounce": Franzosen hüpfen durch deutschen Parcours

© MG RTL D / Markus Hertrich

Auch wenn die Idee ursprünglich aus Holland stammt: Zu Ende entwickelt und erstmals umgesetzt wurde "Big Bounce" von Endemol Shine Germany und RTL. Nun wurde das Format erfolgreich nach Frankreich verkauft. Dort nutzt man den Original-Parcours.



11.07.2018 - 09:00 Uhr von Uwe Mantel

Die Endemol Shine Group hat das Format "Big Bounce" - international als "Big Bounce Battle" vermarktet - nach Frankreich verkauft. TF1 wird die erste internationale Version des Formats umsetzen. "Big Bounce" ist eine Physical Gameshow, die sich unverkennbar am Vorbild "Ninja Warrior" orientiert, im Gegensatz dazu aber beispielsweise auch Kindern die Teilnahme ermöglicht. Die Kandidaten müssen darin einen Trampolin-Parcours bewältigen, der im Lauf der Show schwieriger wird.

Ursprünglich stammt die Idee von Endemol Shine Netherlands, die erste tatsächliche Umsetzung gab es allerdings in Deutschland: Endemol Shine Germany und RTL haben das Format gemeinsam zu Ende entwickelt und auf den Bildschirm gebracht - und das mit fulminantem Erfolg: Im Schnitt holte das Format Anfang des Jahres fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine zweite Staffel ist daher längst bestellt.

Das aufwändigste an der Produktion ist ohne Frage der Aufbau des großen Trampolin-Parcours - schon allein aufgrund der dafür notwendigen großen Halle. Die deutsche Show wurde daher gar nicht in Deutschland produziert, sondern im niederländischen Breda. Dieses Set der deutschen Version wird nun auch für das französische "Big Bounce Battle" genutzt, wie Lisa Perrin, CEO of Creative Networks der Endemol Shine Group erklärt. Dies belege, wie gut das Format adaptierbar sei.

