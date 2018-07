Sky-Media-Chef Martin Michel verlässt den Vermarkter

© Sky Media

Sky Media, die Vermarktungstochter von Sky Deutschland, wird künftig nicht mehr von einer Doppelspitze geführt: Martin Michel hat das Unternehmen bereits Anfang des Monats verlassen. Er wolle beruflich neue Wege beschreiten.



Wenige Tage nachdem Martin Michel bei den Screenforce Days das Line-Up des Vermarkters für die kommende Saison präsentiert hat ist klar: Mit dessen Vermarktung hat er gar nichts mehr am Hut. Schon zum 1. Juli hat er das Unternehmen nämlich verlassen, wie Sky erst heute bekannt gab. Er sei auf eigenen Wunsch gegangen, um beruflich neue Wege zu beschreiten, heißt es weiter. Michel war seit 2011 für Sky Media tätig und führte den Vermarkter gemeinsam mit Thomas Deissenberger, der nun als alleiniger Geschäftsführer fungiert.

Jacques Raynaud, Executive Vice President Sports & Advertising bei Sky Deutschland: "Mit Martin geht eine äußerst erfolgreiche und sehr respektierte Persönlichkeit der Werbe- und Medienbranche bei uns von Bord. Martin hat mit seinem herausragenden Know-how Sky Media als feste Größenordnung in der Branche etabliert, innovative Werbekonzepte entwickelt und umfangreiche Maßnahmen implementiert, die nachhaltig zum Erfolg unserer Vermarktungstochter beigetragen haben. Er hat zusammen mit seinem Team dafür gesorgt, die ehrgeizigen Wachstumsziele engagiert und konsequent umzusetzen. Wir bedauern seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste."

Martin Michel selbst sagt: "Meine sieben Jahre bei Sky waren im positivsten Sinne immer von Spannung, Herausforderung und Wandel geprägt - vor allem haben sie mir sehr viel Spaß gemacht. Mit dem gesamten Team ist es uns gelungen, Sky Media als wirklich relevante Größe im Markt zu etablieren. Besonders stolz blicke ich darauf zurück, dass wir Sky äußerst erfolgreich in der Bundesliga weiter entwickeln und vermarkten konnten. Zudem wurde die Digitalvermarktung mit Sky Go und Sky On Demand zukunftsweisend aufgebaut und wir konnten die Branche für die Bedeutung einer realitätsgetreuen Reichweitenmessung nachhaltig sensibilisieren. Zudem ist die umfassende Ausweitung unserer Partnersendervermarktung auf mittlerweile 25 Sender für mich ein genauso großartiger Erfolg wie das überproportionale Umsatzwachstum von Sky Media. Ich wünsche dem Team für die anstehenden Aufgaben viel Erfolg."

