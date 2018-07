RTL zieht seine neuen Doku-Formate am Dienstag vor

© MG RTL D / Gordon Mühle

Erst vor wenigen Tagen hat RTL angekündigt, ab Ende Juli neue Doku-Reihen am Dienstagabend zeigen zu wollen. Nun geht alles noch schneller als gedacht: Bereits in der kommenden Woche sind die neuen Sendungen zu sehen.



11.07.2018 - 14:51 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2018 - 14:51 Uhr

Eigentlich ist der Dienstag ja der Tag, den RTL neuerdings auch mit eigenproduzierter Fiction bespielen will. Inzwischen sind aber vorerst alle neuen Serien gezeigt, deshalb kehrte zuletzt "Bones" zurück ins Programm. Vor wenigen Tagen überraschte RTL dann schließlich mit der Ankündigung, dienstags demnächst Doku-Reihen zeigen zu wollen (DWDL.de berichtete). Ursprünglich sollte es Ende dieses Monats losgehen, nun hat man noch einmal am Programm geschraubt und drückt auf die Tube: Schon in der kommenden Woche starten die neuen Formate.

Ab dem 17. Juli setzt RTL also auf ein neuen Line-Up am Dienstag. Wie gehabt startet man mit der Sendung "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen". In der Sendung erhalten drei Hartz-IV-Familien eine finanzielle Starthilfe zwischen 25.000 und 33.000 Euro, was ziemlich genau den kompletten Bezügen entspricht, die die Familien jährlich vom Staat bekommen. Im Gegenzug für den Geldkoffer müssen sie sich allerdings vom Arbeitsamt und allen sozialen Leistungen abmelden. Beobachtet werden die Familien von Komikerin Ilka Bessin, die einst selbst von Hartz IV lebte, sowie von Heinz Buschkowsky, dem Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln, und dem Gründungsexperten Felix Thönnessen. Vorerst sind drei Folgen eingeplant.

Im Anschluss setzt RTL auf die beiden Doku-Reihen "Armes Reiches Deutschland" und "Deutschland direkt! Wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht", die ab 22:15 bzw. 23:15 Uhr zu sehen sind und bei denen sich RTL ganz offenbar die derzeit so erfolgreichen Sozialdokus von RTL II zum Vorbild genommen hat. In "Armes Reiches Deutschland" ist Ilka Bessin übrigens ebenfalls zu sehen.

Langfristig soll der Dienstag aber auch weiterhin mit Serien bespielt werden, das bestätigte RTL bereits in der vergangenen Woche gegenüber DWDL.de. "Bevor die neuen Staffeln starten, nutzen wir die Sendeplätze für frisches Programm aus einem anderen Genre anstatt ausschließlich für Serien-Wiederholungen."

