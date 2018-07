RTL kündigt noch mehr Sozialdokus für den Dienstag an

© RTL

Bereits ab der kommenden Woche wird RTL seinen Dienstagabend nicht mehr mit Serien, sondern mit Sozial-Dokus und einem Doku-Experiment bespielen. Nun hat man für die kommenden Wochen bereits neue, sehr ähnliche Formate in Aussicht gestellt.



12.07.2018 - 15:08 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2018 - 15:08 Uhr

RTL II hat in den vergangenen Monaten mit seinen Sozialdokus glänzende Quoten eingefahren. Bereits ab der kommenden Woche will auch RTL mit recht ähnlichen Inhalten punkten. Dann starten neben dem Doku-Experiment "Zahltag" mit Ilka Bessin auch zwei eher klassische Dokus, die auf die Zuschauer der bestehenden RTL-II-Formate abzielen (DWDL.de berichtete). Für die nahe Zukunft hat RTL nun zwei weitere, recht ähnlich gelagerte Formate angekündigt.

Am 7. August zeigt RTL vorerst einmalig die 90-minütige Doku "2 Familien 2 Welten" von 99pro media. In der Sendung zeigen eine wohlhabende Familie und eine Familie, die von Hartz IV lebt, ihre Welt. Bei der wohlhabenden Familie handelt es sich übrigens um Ex-"Bachelor" Sebastian Tews und seine Frau Claudia inklusive ihrer vier Kinder. Beide Familien besuchen sich gegenseitig und kochen gemeinsam oder gehen einkaufen. Das Format erinnert damit ein wenig an die Sat.1-Sendung "Plötzlich arm, plötzlich reich", die im Mai und Juni zu sehen war und die Sat.1 auch recht gute Quoten bescherte.

Eine nahezu identisch klingende Sendung startet RTL bereits eine Woche zuvor. Am 31. Juli ist um 23:15 Uhr erstmals "Reich trifft arm - Das Sozialexperiment" zu sehen. Hier trifft in der ersten Sendung ein Luxusimmobilienmakler mit seiner Frau auf einen Straßenreiniger und seine Familie. Bei gemeinsamen Aktivitäten auf dem Campingplatz, der Kirmes oder dem Luxushotel tauchen sie in die Welt des jeweils anderen ein. Wie erleben sie das Leben der anderen? Wie nah und fern sind sie sich? Und wo liegen die Gemeinsamkeiten? Vorerst sind zwei Ausgaben geplant. "Reich trifft arm - Das Sozialexperiment" ersetzt damit am späten Dienstagabend die Doku "Deutschland direkt", die in der kommenden Woche startet.

Teilen