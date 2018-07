Dunja Hayali liebäugelt schon mit mehr Talk-Ausgaben

© ZDF/Svea Pietschmann

Ab der kommenden Woche zeigt das ZDF "Dunja Hayali" regelmäßig einmal im Monat. Der Moderatorin ist das auf Dauer nicht genug, sie liebäugelt gegenüber DWDL.de bereits mit einer zweiten Ausgabe. Die Sendung selbst wurde inzwischen überarbeitet.



15.07.2018 - 10:00 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2018 - 10:00 Uhr

Wenn die Talksendung "Dunja Hayali" in der kommenden Woche zurück ins Programm des ZDF kehrt, müssen sich die Fans des Formats auf Änderungen einstellen. Anders als zuletzt wird es künftig nicht mehr drei verschiedene Themen geben, die Hayali mit ihren Gästen bespricht. "Es wird ein Oberthema geben, welches wir zwei- oder dreiteilen", sagt Hayali im Gespräch mit DWDL.de. Eine entsprechende Aufteilung der Themen hatte man bereits 2017 in einer Sendung rund um Flüchtlinge getestet.

Grund für die Änderung ist die Tatsache, dass "Dunja Hayali" künftig keine feste Sendedauer mehr haben wird. Die Ausgaben seien nicht mehr alle 60 Minuten lang, so Hayali. "Zwischendurch gibt es auch mal nur 45 minütige Ausgaben. Und bei 45 Minuten sind drei Themen sinnlos." Das ZDF hatte die Talk-Sendung, die früher noch "Donnerstalk" hieß, in den vergangenen drei Jahren im Sommerprogramm gezeigt, nun läuft das Format einmal im Monat.

Weitere Änderungen sind nicht geplant. Hayali soll auch weiterhin raus gehen und vor Ort recherchieren, diese Filme sind dann jeweils vor den Gesprächsrunden mit den Betroffenen und Politikern zu sehen. "Wir wollen das ‘magazinige’, abwechslungsreiche Gefühl der Sendung behalten. Auch die große Flexibilität der Länge der einzelnen Blöcke wird bleiben", sagt Carina Teutenberg gegenüber DWDL.de. Teutenberg ist Geschäftsführerin von B.vision media, die Studio-Hamburg-Tochter produziert "Dunja Hayali".

Zum Auftakt in der kommenden Woche geht es mal wieder um ein derzeit vieldiskutiertes Thema - Flüchtlinge. "Wir haben intensiv diskutiert. Ich wollte gerne über Pflege, Rente, Wohnungsbau aber auch die Schere zwischen Arm und Reich sprechen. Alles Themen aus der Lebensrealität unseres Landes. Wir haben nun mal auch noch andere Probleme, die sich nicht um Geflüchtete drehen", sagt Hayali. Das Flüchtlings-Thema sei aber so präsent, dass man es nun aufgreifen werde. Ein wichtiges Thema soll in der Auftaktsendung die Integration spielen, die laut Hayali in der öffentlichen Diskussion zu kurz kommt.

Grundsätzlich, sagt Hayali, sei sie dankbar für die Möglichkeit, ihre Sendung nun regelmäßig zu moderieren. Gleichzeitig liebäugelt sie schon mit ein bisschen mehr. "Jetzt gehen wir in Serie, einmal im Monat eine Sendung. Das ist ein Anfang", sagt Hayali im DWDL.de-Interview. Auf die Frage, ob sie auch gerne mehr Sendungen präsentieren würde, antwortet sie: "Zweimal im Monat ist schöner als ein Mal, das ist ja klar."

Das komplette Interview mit Dunja Hayali und B.vision-Geschäftsführerin Carina Teutenberg lesen Sie am kommenden Montag bei DWDL.de.

Teilen