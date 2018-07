RTL holt sich Verstärkung für "TV Now"-Ausbau

© RBB/Gundula Krause

Für den Ausbau seiner Streaming-Plattform TV Now hat sich RTL jetzt Verstärkung geholt. Moritz Pohl - aktuell noch für den RBB tätig - soll ab Herbst die inhaltliche Ausgestaltung verantworten. Für Pohl ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.



13.07.2018 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 13.07.2018 - 10:00 Uhr

In den vergangenen Wochen ist viel geschrieben und gesprochen worden über die VoD-Pläne der deutschen Fernsehsender. Jetzt hat sich RTL Verstärkung für seinen angekündigten Ausbau von TV Now geholt. Zum 1. Oktober wird Moritz Pohl Bereichsleiter VoD-Content bei RTL interactive. In der neu geschaffenen Funktion soll er sich vorwiegend um exklusive Inhalte für das On-Demand-Portal der Mediengruppe kümmern.

Dabei wird der 43-Jährige die inhaltliche Ausgestaltung von TV Now mit Originals, den Eigenproduktionen, sowie dem Lizenzeinkauf von exklusiven und nicht-exklusiven Inhalten verantworten, heißt es aus Köln. Derzeit leitet Pohl noch die Hauptabteilung Programm-Management beim RBB, zudem verantwortete er dort neben der Programmplanung die Sendeleitung, das On-Air-Marketing und die programmbegleitenden Dienste, darunter die Mediathek.

Für Pohl ist der neue Job zugleich eine Rückkehr, schließlich war er in der Vergangenheit schon einmal für die Mediengruppe RTL Deutschland tätig, bis März 2015 als Leiter der Strategischen Programmplanung. "Die Gestaltung eines neuen, großen Streamingangebotes mit einem klaren Fokus auf lokale und exklusive Inhalte ist eine unglaublich spannende Aufgabe", sagte Pohl.

Jan Wachtel, Geschäftsführer RTL interactive: "Mit seiner großen Programm-Expertise ist Moritz Pohl genau der Richtige für die Entwicklung unserer exklusiven Inhalte. Gemeinsam mit Moritz verfolgen wir konsequent unsere Strategie weiter, TV Now zu einem eigenständigen, vollumfänglichen Video-on-Demand-Angebot für Mainstream-Inhalte auszubauen."

Teilen