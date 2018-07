Einigung mit Sky: ZDF überträgt Kerbers Wimbledon-Finale

© Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0)

Das Wimbledon-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams wird nicht nur im Pay-TV zu sehen sein. Überraschend hat sich das ZDF die Übertragungsrechte gesichert. Die ARD war vor einigen Jahren noch leer ausgegangen.



12.07.2018 - 23:55 Uhr von Alexander Krei 12.07.2018 - 23:55 Uhr

Wenn Angelique Kerber am Samstag im Finale von Wimbledon auf Serena Williams trifft, dann werden nicht nur Sky-Abonnenten das Spiel sehen können. Neben dem Bezahlsender wird auch das ZDF die Neuauflage des Finales von 2016 live übertragen. Das bestätigte der Mainzer Sender, dem es damit gelungen ist, eine entsprechende Vereinbarung mit Sky zu schließen.

"Wir freuen uns, dass wir den Zuschauern im frei empfangbaren Fernsehen diesen sportlichen Höhepunkt zeigen können", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Und wir bieten unserem Publikum nun ein tolles Sport-Wochenende im Zweiten: am Samstag Tennis der Spitzenklasse, am Sonntag das Fußball-WM-Finale live im ZDF."

Das Wimbledon-Finale der Damen wird ab 15:00 Uhr zu sehen sein, als Kommentator fungiert Aris Donzelli. Um ein Haar wär es sogar zum ersten deutsche Wimbledon-Finale seit dem Match zwischen Boris Becker und Michael Stich vor 27 Jahren gekommen, allerdings verlor Julia Görges am Donnerstag ihr Halbfinale gegen Serena Williams, die nun also im Finale auf die nächste deutsche Kontrahentin trifft - so wie schon vor zwei Jahren, als sich der US-Tennisstar am Ende durchsetzte.

Als Sabine Lisicki vor fünf Jahren im Wimbledon-Finale stand, hatte sich die ARD noch vergeblich um eine Live-Übertragung bemüht. Sky erklärte damals, man habe das Angebot "für nicht ausreichend erachtet". Im Falle des ZDF war das diesmal ganz offensichtlich anders.

Teilen