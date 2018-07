Sky speist zwei zusätzliche Partnersender ins Kabel ein

© Universal / Turner

Nachdem sich Sky jüngst von den RTL-Sendern getrennt hat, wird jetzt zumindest wieder etwas aufgerüstet. Kunden-Kunden bekommen ab sofort nämlich zwei Partnersender eingespeist, die für Satelliten-Kunden schon längst zum Portfolio gehörten.



17.07.2018 - 11:40 Uhr von Alexander Krei 17.07.2018 - 11:40 Uhr

Wenn Sky in den vergangenen Jahren neue Sender in sein Portfolio aufnahm, dann schauten Kabelkunden häufig in die Röhre. Jetzt hat Sky aber angekündigt, die Partnersender Universal TV und TNT Comedy zusätzlich zu Satellit auch im Kabelnetz von Vodafone und Unitymedia verbreiten zu wollen. Es sind also vor allem Serien-Fans, die von der Erweiterung profitieren.

Mit Blick auf TNT Comedy ist der Schritt für die Sky-Kunden vor allem deshalb interessant, weil dort im Dezember die Eigenproduktion "Arthurs Gesetz" mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner starten wird. Auf Universal TV gibt es indes neben Serien-Klassikern wie "Criminal Intent", "Eine schrecklich nette Familie" und "Monk" auch Erstausstrahlungen der US-Serien "Chicago Fire" und "Chicago Med" zu sehen.

Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns zwei der beliebtesten Seriensender über die bereits bestehende Satellitenverbreitung hinaus nun auch unseren Sky-Kabelkunden zu präsentieren. Gerade für Serienfans wird damit das Sky-Angebot noch werthaltiger."

Zuletzt hatte Sky das Angebot seiner Partnersender weiter ausgedünnt (DWDL.de berichtete). So sind seit diesem Dienstag werden RTL Crime, RTL Passion und RTL Living nicht mehr über Sky zu empfangen - der Zeitpunkt der Nachricht über die zusätzliche Verbreitung von Universal TV und TNT Comedy wurde also sicher nicht zufällig gewählt.

