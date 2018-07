"TV ist langweilig geworden": Schluss für "Fernsehkritik-TV"

© Alsterfilm

Im September läuft "Fernsehkritik-TV" von und mit Holger Kreymeier über elf Jahre nach dem Start zum letzten Mal. Es gibt aber ein Nachfolge-Format, in dem er nicht mehr schlechtes Fernsehen, sondern schlechtes Internet bekämpfen will.



17.07.2018 - 15:42 Uhr von Uwe Mantel 17.07.2018 - 15:42 Uhr

Im April 2007 ging Holger Kreymeier erstmals mit Fernsehkritik-TV auf Sendung, eine Online-Sendung, in der er sich - wie der Name schon sagt - kritisch mit dem Fernsehen auseinander setzt. Daraus entstand längst mehr, Kreymeier gründete das kostenpflichtige Portal Massengeschmack.TV und produziert dafür mittlerweile über ein Dutzend Formate. "Fernsehkritik-TV" wird allerdings künftig nicht mehr dazu gehören: Nach über elf Jahren und 237 Ausgaben läuft am 1. September um 20 Uhr die letzte Folge.

"Fernsehen ist langweilig geworden. Die interessanten, die skandalösen, die betrügerischen, die skurrilen Dinge finden mittlerweile im Internet statt", begründet Holger Kreymeier die Entscheidung. Daher wird es auch ein Nachfolgeformat geben: "Die Mediatheke" startet Mitte September. Darin solle es allenfalls noch gelegentlich und am Rande ums Fernsehen gehen. Kreymeier weiter: "Ich freue mich auf meine neue Sendung und bin sicher, dass sie für ähnlich viel Furore sorgen wird wie Fernsehkritik-TV, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Ich danke allen, die mich seit Jahren in meinem Kampf gegen schlechtes Fernsehen begleitet und unterstützt haben. Nun heißt es, das schlechte Internet zu bekämpfen."

"Fernsehkritik-TV" war über ein Jahrzehnt lang für die TV-Macher ein stetig unangenehmer Begleiter. Über die Art, wie die Kritik an Formaten und Personen in der Holzhammer-Methode geübt wurde, konnte man sich streiten, dass er den Finger häufig in die richtige Wunde gelegt hat, steht aber auch außer Frage. 2010 wurde "Fernsehkritik-TV" mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Kreymeier lieferte sich im Lauf der Jahre auch einige juristische Auseinandersetzungen, etwa mit RTL und der "Super-Nanny".

Teilen