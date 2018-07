Sony Channel führt "Baron Noir" im September weiter

© Canal+

Die gefeierte Polit-Thriller-Serie "Baron Noir" geht beim Sony Channel in die nächste Runde. Ab Ende September werden die neuen Folgen der französischen Serie ausgestrahlt. Zur Einstimmung gibt es kurz davor noch einen Marathon zur ersten Staffel.



18.07.2018 - 11:29 Uhr von Kevin Hennings 18.07.2018 - 11:29 Uhr

Bereits nach der ersten Staffel wurde die StudioCanal Produktion "Baron Noir" als französisches "House of Cards" gefeiert. (Wir haben die Serie auch in unserer Reihe "Made in Europe" vorgestellt). Nun gibt Sony bekannt, dass das deutsche Publikum auch auf die zweite Staffel nicht mehr lange warten muss. Los geht es am Donnerstag, den 20. September um 21:15 Uhr mit der linearen Ausstrahlung beim Pay-TV-Anbieter Sony Channel. Die acht neuen Folgen stehen in der Folge dann bei Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und den Prime Video Channels zudem auch zum Abruf bereit.

Darum geht es in der Serie: Parteistrategin AmélieDorendeu (Anna Mouglalis, "Romanzo Criminale") hat es geschafft: Sie residiert im Elysee-Palast und hat das höchste Amt der Republik inne. Ihr Verbündeter Philippe Rickwaert (Kad Merad, "Willkommen bei den Sch'tis") wurde soeben erst ausdem Gefängnis entlassen. Er kann deshalb vorerst nur aus dem Hintergrund agieren.Schritt für Schritt kämpft er sich wieder hoch, schmiedet gefährliche Allianzen und vollzieht waghalsige Manöver. "Politik ist wie Jazz", sagt er zu Dorendeu. "Wenn man eine falsche Note trifft, muss man nur weitermachen und dann wird es zu einer Kult-Improvisation". Doch Madame la Présidente ist noch von weiteren Beratern umgeben und jeder von ihnen hat eigene Pläne.

Bevor es am 20. September mit der zweiten Staffel losgeht, die passenderweise zur Präsidentschaftswahl 2017 gedreht wurde, stimmt Sony kurz davor noch einmal auf die Anfänge der Geschichte ein. So wird am Sonntag, den 16. September um 20:15 Uhr die komplette erste Staffel ausgestrahlt. Eine dritte Staffel befinde sich indes in Vorbereitung, wie Heimatsender Canal+ mitteilte.

