Keine Experimente: RTL erhöht "Cobra-11"-Dosis

Während RTL mit alten Folgen von "Alarm für Cobra 11" noch ganz gut fährt, sah es für Wiederholungen anderer Serien am späteren Donnerstagabend zuletzt nicht gut aus. Daraus zieht man nun naheliegende Konsequenzen.



18.07.2018 - 12:00 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2018 - 12:00 Uhr

RTL hat in den vergangenen Wochen schon einige seiner alten Serien aus dem Archiv geholt und am späten Donnerstagabend nochmal auf den Bildschirm gebracht, zuletzt neben dem noch recht frischen "Bad Cop" auch "Countdown - Die Jagd beginnt". Eigentlich hätte in der kommenden Woche nun "Die Draufgänger" aus dem Jahr 2010 starten sollen. Von diesen Plänen hat sich RTL nun allerdings kurzfristig verabschiedet. Auch die für August angekündigten Folgen von "Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf" werden nicht gezeigt.

Der Grund liegt offenbar darin, dass RTL mit alten Folgen von "Alarm für Cobra 11" zwar in den vergangenen Woche noch recht ordentlich in den Abend gestartet ist, die Wiederholungen anderer Serien nach 22:15 Uhr aber nur einstellige Marktanteile erzielten. Aus diesem Grund setzt man ab der kommenden Woche kurzerhand auf "Cobra 11" im Viererpack, durchgehend zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht.

