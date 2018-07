Eyes & Ears bündelt Konferenz und Award in München

© Eyes & Ears

Im Oktober sollen Eyes & Ears Conference und Eyes & Ears Awards erstmals an einem Tag stattfinden. Dafür zieht die Kreativen-Konferenz von Köln nach München. Die neue Veranstaltung ist einen Tag vor den Medientagen angesetzt.



18.07.2018 - 17:57 Uhr von Alexander Krei 18.07.2018 - 17:57 Uhr

Eyes & Ears of Europe wird in diesem Jahr seine Veranstaltungen bündeln und die bislang in Köln stattfindende Eyes & Ears Conference nach München holen. Die Veranstaltung, die sich an Kreative richtet, findet nun erstmals im Rahmen des Events "Eyes & Ears 2018" statt, das am 23. Oktober und damit einen Tag vor Beginn der Medientage München ausgetragen wird. In der neuen Veranstaltung enthalten ist dann auch die traditionelle Verleihung der Internationalen Eyes & Ears Awards, bei der die besten Produktionen aus Design, Promotion und Marketing ausgezeichnet werden.

"Unsere Conference für Kreative, die Awards-Show der besten Produktionen unserer Branche und die After Show-Party. Die Eyes & Ears 2018 werden ein Feuerwerk an inspirierenden, kreativen Ideen mit vielen Möglichkeiten zum Networking und Austausch", ist sich Corinna Kamphausen, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Eyes & Ears of Europe. "Ich freue mich sehr, diese Kombination kompakt in München im Vorfeld der Medientage durchführen zu können."

Als Location für die Conference dient das Haus der Bayerischen Wirtschaft. Dort sollen "in lockerer Atmosphäre" die neusten Trends und Perspektiven besprochen werden. Die Preisverleihung findet abends im Filmtheater Sendlinger Tor statt.

