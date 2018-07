Gute Nachricht für Kneipenbesitzer: Sky kooperiert mit DAZN

© Uefa / Sky / DAZN

Ab der kommenden Saison zeigt Sky bekanntlich nicht mehr alle Champions-League-Spiele, sondern teilt sich die Rechte mit DAZN. Während Privatnutzer künftig zwei Abos brauchen, können Sportsbars bei Sky auf zwei lineare DAZN-Kanäle zurückgreifen



19.07.2018 - 11:01 Uhr von Uwe Mantel 19.07.2018 - 11:01 Uhr

Ab der kommenden Saison wird es für Fußball-Fans nochmal komplizierter. Nachdem man zum Empfang aller Bundesliga-Spiele schon seit dieser Saison neben Sky mit Eurosport einen zweiten Anbieter benötigt, teilen sich die Champions-League-Spiele künftig zwischen Sky und DAZN auf, die Europa League wanderte gleich komplett zu DAZN. Während Privatkunden künftig also auch hier ein weiteres Abo benötigen, um wirklich alle Spiele sehen zu können, gibt es nun immerhin für Kneipenbesitzer eine gute Nachricht: Sie müssen sich weder mit dem Abschluss eines weiteren Abos noch mit der Installation zusätzlicher Technik für den Streaming-Dienst herumschlagen.

Nachdem kürzlich bereits bekannt wurde, dass DAZN für Kneipenbesitzer den Start zweier linearer Kanäle mit ausgewählten Inhalten vorbereitet, steht nun fest: Diese werden einfach Teil des Sky-Angebots für Sportsbars. Eine entsprechende Kooperation, die zunächst für die kommenden drei Jahre läuft, haben die beiden Anbieter am Donnerstag bekannt gegeben. Zu sehen sein werden auf den beiden Kanälen "ausgewählte Inhalte von DAZN", explizit umfasst das Angebot unter anderem jene Spiele der deutschen Mannschaften in der Champions League, die exklusiv bei DAZN zu sehen sind, sowie Topspiele der Europa League.

Auch Spiele aus der englischen Premier League oder der spanischen La Liga, Live-Events der Tennis WTA-Tour, Darts oder der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA können Bestandteil der Ausstrahlungen auf den beiden zusätzlichen Kanälen sein. Täglich werden auf den beiden Kanälen bis zu 14 Stunden Live-Sport zu sehen sein. Zum Start der neuen Saison steht dieses Angebot allerdings nur jenen Kneipenbesitzern zur Verfügung, die ihr Signal via Satellit empfangen, eine Erweiterung für Kabelkunden sei aber in Planung. Für Privatkunden gilt das Angebot nicht.

Nun liegt auf der Hand, dass Sky künftig einen Teil der Einnahmen an DAZN weitergeben muss. Auch für Kneipenbesitzer wird es etwas teurer, einen deutlichen Preisschritt soll es aber nicht geben. Bei Sky spricht man auf Nachfrage von "Preisanpassungen im üblichen Rahmen" - die Erhöhung solle sich also auf dem Niveau der letzten Jahre bewegen. Sky kann gegenüber den Kneipenbesitzern neben der Ausweitung des Angebots etwa um ausländische Ligen unter anderem damit argumentieren, dass die Zugkraft der Champions-League-Spiele im Vergleich zu den letzten Jahren größer ist, weil künftig der Wettbewerb komplett aus dem Free-TV verschwindet, was mehr Zuschauer in die Sportsbars ziehen dürfte.

Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Durch die Partnerschaft mit DAZN stärkt Sky seine Rolle als verlässlicher und wichtigster TV-Partner für die Gastronomie in Deutschland und Österreich. Damit bedient Sky zukünftig die Gastronomie mit dem vielfältigsten Live-Sportangebot – alles aus einer Hand. Unsere Kunden können in einer der zahlreichen Sky Sportsbars so in den kommenden drei Jahren noch mehr spannenden Live-Sport genießen, insbesondere weiterhin sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung in der UEFA Champions League und UEFA Europa League."

Teilen