"Auf einen Blick" macht ZDFneo zu einem der Großen

ZDFneo hat den Aufstieg vom keinen zum großen Sender endgültig geschafft - zumindest in der Programmzeitschrift "Auf einen Blick", die den Sender nun genauso groß darstellt wie Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1 und Co.



19.07.2018 - 11:35 Uhr von Uwe Mantel 19.07.2018 - 11:35 Uhr

ZDFneo hat in den vergangenen Jahren aus Quotensicht eine Erfolgsgeschichte geschrieben. 2015 lag der Marktanteil noch bei 1,6 Prozent, 2016 waren es 2,1 Prozent, 2017 2,9 Prozent, in diesem Jahr stand bislang nun stets eine 3 vor dem Komma. Die Abende, an denen ZDFneo insgesamt mehr Zuschauer zählt als fast alle Privatsender, sind ebenfalls längst keine seltene Ausnahme mehr. Insofern ist die Entscheidung, die man nun bei der Bauer Media Group gefällt hat, nur folgerichtig.

Ab sofort ist ZDFneo in der Programmzeitschrift "Auf einen Blick" zu einem der zwölf großen Sender aufgestiegen, die in der Programmzeitschrift in größerer Form und herausgehobenem Primetime-Programm dargestellt werden - wenn auch erst auf der zweiten Doppelseite, die man sich mit RTL II, kabel eins, Vox, 3sat und Arte teilt. Damit passe man die Zeitschrift an die sich ändernden Seh-Gewohnheiten der Leser an, heißt es seitens der Bauer Media Group. Ob andere wöchentliche Magazine der Bauer Media Group ebenfalls umgestellt werden, werde derzeit geprüft. Leidtragender der Entscheidung ist Super RTL, das nun im Gegenzug kleiner dargestellt wird - dessen Hauptzielgruppe aber wohl ohnehin nicht zu den klassischen Lesern von "Auf einen Blick" gehören.

Die Kernzielgruppe von "Auf einen Blick" sind Frauen über 50. Dort habe ZDFneo stetig an Bedeutung gewonnen und erreiche mittlerweile einen Marktanteil von 4,0 Prozent, heißt es weiter in der Mitteilung der Bauer Media Group. Was das über die Strategie eines Senders aussagt, der einst mal gegründet wurde, um ein jüngeres Publikum zu erreichen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. ZDFneo erreichte im Juni bei den 14- bis 49-Jährigen nur einen halb so hohen Marktanteil wie beim Gesamtpublikum.

