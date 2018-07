Landgrebe dreht satirische Web- und TV-Serie fürs ZDF

© ZDF/Joscha Seehausen

Das ZDF arbeitet derzeit an einer satirischen Web- und TV-Serie, in der Gudrun Landgrebe eine der Hauptrollen spielt. Entwickelt wurde die Produktion, die auch bei YouTube gezeigt werden soll, innerhalb der ZDF-Nachwuchsredaktion.



Das TV-Labor Quantum der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel hat eine neue Web- und TV-Serie entwickelt, die seit dieser Woche gedreht wird. Es handelt sich dabei um das achtteilige Projekt "In bester Verfassung". Hinter dem Format stehen Joseph Bolz (DeChangeman), Fabian Siegismund (Battle Bros.) und Martin Brindöpke ("Switch reloaded"). Ausführender Produzent ist Warner Bros. IPTV Deutschland.

Mit Gudrun Landgrebe ("Rossini", "Weinberg") konnte eine prominente Hauptdarstellerin verpflichtet werden, neben ihr ist Uke Bosse ("Ostfriesisch für Anfänger") in einer weiteren Titelrolle zu sehen. In Nebenrollen spielen Tayfun Baydar ("GZSZ"), Alexis Kara ("heute-show"), Oliver Kleinfeld ("Krude TV") und Fabian Siegismund. Gedreht wird in Ruppichteroth und Wiehl im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen.

Darum geht's: Zwei Verfassungsschützer wollen mit nicht immer ganz sauberen Mitteln ihren Job retten. So erfinden sie eine islamistische Terrorbedrohung, die zu ihrem Unglück allerdings ernst genommen wird. Eine Explosion und viele Verwicklungen später ist aus dem beschaulichen Dorf Niederlützel der Inbegriff von Wutbürgertum und Rechtsruck geworden. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle. Damit persifliert "In bester Verfassung" im kleinen provinziellen Biotop eine politische Entwicklung, die inzwischen europaweit zu beobachten ist.

Gedreht werden soll voraussichtlich noch zum 8. August. Wann die Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber schon jetzt, dass "In bester Verfassung" nicht nur im ZDF laufen soll, sondern auch in der ZDF-Mediathek und auf YouTube.

