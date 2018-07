Termin für neue Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

© RTL/Stefan Gregorowius

Unter dem Titel "Denn sie wissen nicht, was passiert" werden Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger demnächst in einer neuen RTL-Show zu sehen sein. Inzwischen steht auch fest, wann das Nachfolge-Format von "Die 2" laufen wird.



19.07.2018 - 18:08 Uhr von Alexander Krei 19.07.2018 - 18:08 Uhr

Nachdem sich RTL dazu entschieden hat, vorerst keine neue Folgen von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" produzieren zu lassen, arbeitet der Sender bekanntlich zusammen mit der Produktionsfirma i&u TV an einem Nachfolge-Format, in dem auch Barbara Schöneberger wieder dabei sein wird - diesmal sogar auf Augenhöhe mit den beiden Show-Granden. Und auch wenn RTL das Format vor wenigen Wochen auf den Screenforce Days noch verschwiegen hat, steht die Ausstrahlung jetzt bereits in den Startlöchern.

Wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, gibt es die erste Folge am Samstag, den 18. August um 20:15 Uhr zu sehen. Zunächst sind vier Folgen geplant, deren Ausstrahlung wöchentlich erfolgen soll. Der Titel: "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show". Der Clou: Tatsächlich wissen die drei zu Beginn der Show weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird.

Keiner hat Kenntnis darüber, in welchen Quiz- und Aktionsspiel sie sich gegen prominente Gegner beweisen müssen - und wie es sein wird, völlig unvorbereitet durch die Sendung zu führen. Mit diesem durchaus ungewöhnlichen Konzept hofft RTL auf bessere Quoten im Vergleich zu "Die 2". Die Show war vor knapp fünf Jahren mit zunächst fast sieben Millionen Zuschauern gestartet, erreichte zuletzt allerdings trotz der äußerst prominenten Besetzung weniger als drei Millionen Zuschauer.

Gleich zum Start hat es die Show-Konkurrenz allerdings schon mal in sich: Wenn Jauch, Gottschalk und Schöneberger erstmals mit ihrer neuen Sendung zu sehen sind, bekommen sie es mit einer XXL-Ausgabe von "Gefragt - gejagt" im Ersten und der ersten Ausgabe von "Schlag den Henssler" nach der Sommerpause zu tun.

Mehr zum Thema Neue RTL-Show mit Gottschalk, Jauch und Schöneberger

Teilen