SWR zeigt "Montagsmaler"-Comeback ab Ende August

Die Neuauflage der "Montagsmaler" mit Guido Cantz steht bevor: Ab Ende August ist die Show - sinnvollerweise - am Montagabend im SWR Fernsehen zu sehen. Doch obwohl auch Kinder mitspielen dürfen, fällt die Sendezeit reichlich spät aus.



19.07.2018 - 19:12 Uhr von Alexander Krei 19.07.2018 - 19:12 Uhr

22 Jahre lang waren die "Montagsmaler" aus dem deutschen Fernsehen verschwunden, jetzt steht das Comeback der Kult-Show bevor. Das SWR Fernsehen wird die Neuauflage ab dem 27. August jeweils montags um 22:45 Uhr und damit im Anschluss an "Sag die Wahrheit" ausstrahlen. Gleich 40 Folgen hat der Sender bei der Produktionsfirma Bavaria Entertainment in Auftrag gegeben - der Glaube an das Konzept ist also durchaus groß.

Moderiert wird die Show von Guido Cantz, der damit in die Fußstapfen von Frank Elstner und Sigi Hareis. Zwischenzeitlich hatte auch Reinhard Mey drei Ausgaben der Sendung präsentiert, die ursprünglich unter dem Titel "Punkt, Punkt, Komma, Strich" lief - damals moderiert wird Fred Sackmann.

Für die neuen Folgen verspricht der SWR jeweils fünf temporeiche Runden, in denen es ums Malen und Raten geht. Vier Prominente treten gegen acht Kandidatinnen und Kandidaten an, jeweils vier Kinder und vier Erwachsene, die ein gemeinsames Hobby oder eine Mitgliedschaft in einem Verein verbindet. Die Teams versuchen, so viele gezeichnete Begriffe oder Redewendungen wie möglich zu erraten. In der Finalrunde, in der die Promis gegen ein gemischtes Team antreten, werden die zuvor erspielten Punkte in Geld für den Verein oder für den guten Zweck umgewandelt.

In der ersten Ausgabe der Neuauflage begrüßt Guido Cantz die prominenten Rategäste Ingo Nommsen, Nathalie Lumpp, Jochen Schropp und Tina Ruland. Sie spielen gegen das Team des Musikvereins Bettringen 1900 e.V. aus Schwäbisch Gmünd.

