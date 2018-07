ZDF setzt "Ella Schön"-Reihe mit Annette Frier fort

© ZDF/Marc Vorwerk

Seit dieser Woche steht Annette Frier für zwei weitere Folgen der im Frühjahr erfolgreich gestarteten "Ella Schön"-Reihe vor der Kamera. Mehr als fünf Millionen Zuschauer hatten die ersten beide Film mit dem früheren "Danni Lowinski"-Star gesehen.



19.07.2018 - 19:30 Uhr von Alexander Krei 19.07.2018 - 19:30 Uhr

Mit jeweils mehr als fünf Millionen Zuschauern erfreuten sich die ersten beiden Folgen der neuen "Herzkino"-Reihe "Ella Schön" großer Beliebtheit. Da überrascht es nicht, dass das ZDF eine Fortsetzung in Auftrag gegeben hat. Seit dieser Woche steht Annette Frier daher in Berlin und Fischland an der Ostseeküste für zwei weitere Folgen vor der Kamera. Neben Frier sind in weiteren Rollen unter anderem Rainer Reiners, Josef Heynert, Maximilian Ehrenreich und Zora Müller mit dabei.

Der ersten Film "Die nackte Wahrheit" handelt von einem Mann, der wie Gott ihn schuf durch das Ostseedorf spaziert. Schnell nimmt sich Ellas (Annette Frier) Chef, Anwalt Kollkamp (Rainer Reiners), der Sache an. Denn Maik (Stefan Rudolf), Holger Packbuschs Sohn, zweifelt an dessen Lebenstüchtigkeit und strebt ein Betreuungsverfahren an. Während Ella ein Familiendrama zwischen den beiden aufdeckt, entdeckt Christina (Julia Richter) ihre Unabhängigkeit wieder. Im zweiten Film, "Ferien von den Eltern", bekommen Ella und Christina neue Mitbewohner: Zwei Mädchen beziehen das Baumhaus im Garten und fordern anwaltlichen Beistand von Ella, weil sie sich von ihren Eltern nicht mehr geliebt fühlen.

Produziert wird die "Ella Schön"-Reihe von Dreamtool Entertainment, die Produzenten sind Stefan Raiser und Felix Zockor. Regie führt Christiane Balthasar nach den Drehbüchern von Simon X. Rost und Elke Rössler.

