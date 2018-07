ARD plant Reihe über Geschwister-Streit auf Pferdehof

© ARD

In den kommenden Wochen entstehen zwei Filme einer neuen ARD-Reihe über zwei Geschwister, die sich um die Zukunft eines finanziell angeschlagenen Reiterhofs streiten. In der Hauptrolle ist Klara Deutschmann zu sehen.



20.07.2018 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 20.07.2018 - 10:23 Uhr

Die ARD hat eine neue Degeto-Reihe angekündigt, die den Arbeitstitel "Die Pferde von Wildenstein" trägt. In der Hauptrolle ist Schauspielerin Klara Deutschmann zu sehen, die die unkonventionelle USA-Heimkehrerin Rita spielt. Diese will auf dem traditionsreichen Gestüt ihrer Familie einen sanften Reitsport einführen. Ihrer mit Wildpferden entwickelte Vision ohne Zwang und Peitsche trifft bei den Anhängern der klassischen Reitlehre dagegen auf wenig Verständnis - vor allem ihr Bruder Ferdinand stellt sich gegen die neuen Methoden. Und so entbrennt zwischen den beiden Geschwistern ein Machtkampf um die Zukunft des finanziell angeschlagenen Reiterhofs.

Neben Klara Deutschmann stehen unter anderem Ulli Maier, Shenja Lacher, Alexander Khuon, Gerd Anthoff, Helmfried von Lüttichau, Susu Padotzke für die neue Reihe vor der Kamera. Bis voraussichtlich 22. August sollen in München, Starnberg, Weilheim und Umgebung zunächst zwei 90-Minüter gedreht werden. Es handelt sich dabei um eine Produktion der Neue Bioskop Television, Produzenten sind Christian Balz und Dietmar Güntsche. Regie führt Vivian Naefe, die Drehbücher schrieb Andrea Stoll. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto). Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

