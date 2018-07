Syfy feiert Geburtstag und zeigt neue Fantasyserie

© Syfy

Im September wird Syfy seinen 15. Geburtstag feiern. Zum Jubiläum werden innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden 15 Filme ausgestrahlt. Wenige Wochen später läuft schließlich die neue Fantasyserie "The Outpost" als deutsche TV-Premiere.



Am 1. September wird der Pay-TV-Sender Syfy seinen 15. Geburtstag feiern - und zwar in Form eines Film-Marathons. Ab Mitternacht werden 15 hochkarätige Filme ausgestrahlt. Den Anfang macht "Total Recall", gefolt von "Das Kabinett des Dr. Parnassus" und "Flash Gordon". In den frühen Morgenstunden übernimmt schließlich "Die Mumie", gefolgt von drei Filmen der "Iron Man"-Reihe.

Ab 16:40 Uhr geht es schließlich mit "Fantastic Four" und "Ex Machina" weiter, ehe in der Primrtime "Cloverfield" zu sehen ist. Um 21:40 Uhr übernehmen dann die Dinosaurier das Sagen: So gibt es um 21:40 Uhr "Jurassic Park" zu sehen, im Anschluss laufen die Fortsetzungen "Vergessene Welt: Jurassic Park" und "Jurassic Park III". Beendet wird der Film-Marathon nachts um 3:20 Uhr mit "Underworld".

Daneben hat Syfy für den September aber auch neuen Serien-Stoff in Aussicht gestellt. Ab dem 19. September zeigt der Sender jeweils mittwochs die neue Fantasyserie "The Outpost", die von den Machern von "Stargate" stammt. Im Fokus steht Talon (Jessica Green, "Roman Empire"), eine starke weibliche Heldin und die einzige Überlebende eines Stammes namens Blackbloods. Einige Jahre nachdem ihr ganzes Dorf von einer Horde brutaler Söldner zerstört wurde, reist sie auf der Suche nach den Mördern ihrer Familie zu einer gesetzlosen Festung am Rande der Zivilisation und entdeckt, dass in ihr eine mysteriöse übernatürliche Kraft schlummert.

Zum Cast von "The Outpost" gehören darüber hinaus unter anderem Jake Stormoen ("Extinct", "Mythica"), Andrew Howard ("Hatfields and McCoys", "Hell on Wheels"), Anand Desai-Barochia ("Emmerdale", "Lake Mead") und Robyn Malcolm ("Top of the Lake", "Hostiles"). Syfy zeigt die neuen Folgen jeweils mittwochs um 21:00 Uhr, zuvor gibt es um 20:15 Uhr jeweils die Wiederholung der Vorwoche zu sehen.

