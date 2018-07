DMAX und TLC zeigen Film über Höhlenrettung in Thailand

© DMAX

Die Rettung der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Jungs einer Fußballmannschaft hielt kürzlich die Welt in Atem. Discovery hat über die geglückte Rettung eine Doku gedreht, die hierzulande bei DMAX und TLC zu sehen sein wird.



20.07.2018 - 15:07 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2018 - 15:07 Uhr

Acht Tage lang arbeiteten mehr als 1.000 Personen aus über 13 Nationen an der Rettung der Jungs aus einer Fußball-Mannschaft sowie ihrem Trainer, die in der Tham-Luang-Höhle nach einer Sturzflut vom Wasser eingeschlossen waren, ehe alle gerettet werden konnten. Discovery hat die Geschehnisse nun noch einmal in einem Special aufgearbeitet, das unter dem Titel "Die Höhlenrettung von Thailand" bald auch in Deutschland zu sehen sein wird.

Die Erstausstrahlung der auf deutsch synchronisierten Fassung wird am Samstag, 28. Juli um 21:15 Uhr bei DMAX gezeigt, einen Tag später läuft die Sendung um 22:15 Uhr auch noch einmal beim Frauensender TLC. In dem Special kommen unter anderem Experten und Reporter zu Wort, die von vor Ort berichten und ihre Eindrücke vermitteln, dazu wird exklusives Bildmaterial verwendet.

Im englischen Originalton kann man sich den 45-minütigen Film bereits online ansehen. Wer einschaltet, sollte allerdings keine nüchterne Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Stil erwarten. Stattdessen erinnern insbesondere die ersten Minuten eher frappierend an einen Opener im Stile des Dschungelcamps.

