Laura Rohrbeck moderiert künftig Düsseldorfer "Lokalzeit"

© WDR/Linda Meiers

Laura Rohrbeck, die bis zum Ende von "daheim & unterwegs" durch die nachmittägliche WDR-Sendung geführt hatte, steht künftig wieder als Moderatorin für den WDR vor der Kamera. Sie führt durch die Düsseldorfer "Lokalzeit".



23.07.2018 - 12:00 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2018 - 12:00 Uhr

Bis zum August vergangenen Jahres konnte man Laura Rohrbeck regelmäßig als Moderatorin des Magazins "daheim & unterwegs" im WDR Fernsehen sehen. Nach der Umwandlung in "Hier und heute" gehörte sie dort allerdings nicht mehr zum Team. Nun übernimmt sie aber wieder eine Moderations-Aufgabe: Am Montag kommender Woche wird sie erstmals durch die "Lokalzeit" aus Düsseldorf führen. Sie wechselt sich dabei mit Petra Albrecht und Jens Krepela ab.

Auch für regelmäßige "Lokalzeit"-Zuschauer ist sie kein neues Gesicht, sie war für die Sendung schon bislang regelmäßig als Reporterin in der Region unterwegs und arbeitete zudem als Autorin. Nun wechselt sie also ins Studio. Die gebürtige Bochumerin sagt: "Die 'Lokalzeit' aus Düsseldorf zu moderieren, ist für mich wie ein Sechser im Lotto! Ich fühle mich nicht nur dieser Redaktion sehr verbunden, sondern auch der Region und den Menschen in unserem Sendegebiet. Düsseldorf ist inzwischen meine Heimat! Nach vielen Live-Schalten und Drehs bin ich nun aber auch gespannt auf die neuen Herausforderungen im Studio."

Teilen