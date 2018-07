MTV zeigt Dokusoap über britisches Reality-Sternchen

Sie startete ihre Karriere bei MTV in Großbritannien und gewann auf der Insel schon "Celebrity Big Brother". In diesem Jahr war Charlotte Crosby schließlich auch in ihrer eigenen Sendung zu sehen, nun holt MTV dieses Format nach Deutschland.

Der Name Charlotte Crosby sagt in Deutschland wohl nur ganz hart gesottenen Reality-Fans etwas. Crosby startete 2011 ihre Karriere bei MTV, damals war sie erstmals in "Geordie Shore" zu sehen. Bis 2016 nahm sie an der TV-Show teil, danach war sie unter anderem bei "Celebrity Big Brother" zu sehen und siegte dort sogar. In diesem Jahr war beim britischen MTV mit "The Charlotte Show" schließlich Crosbys eigene Dokusoap zu sehen. Nun kommt das Format auch nach Deutschland.

MTV zeigt die Realityshow ab dem 12. August, los geht’s um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Die restlichen sechs Ausgaben sind immer sonntags um 21 Uhr zu sehen. In der Sendung wird Crosby in ihrem beruflichen und privaten Alltag begleitet. Sie moderiert inzwischen die MTV-Sendung "Just Tattoo of Us" und arbeitet als Fitness-Coach und Fashion-Designerin.

In der ersten Folge erfährt Charlotte über die Sozialen Medien Neuigkeiten, die in ihr schmerzhafte Erinnerungen wecken. Doch sie entscheidet sich nach vorne zu schauen. Schließlich gibt es da Josh, der neu an ihrer Seite ist. Außerdem will sich Charlotte mit ihrer besten Freundin Melissa wieder versöhnen. Zwischen Sydney, Palma und dem heimischen Nord-England versucht Charlotte Shootings, Freundschaft, Familie und natürlich die große Liebe unter einen Hut zu bekommen.