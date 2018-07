Kartellamt nickt Streamingpläne von P7S1 und Discovery ab

© ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 und Discovery können ihre Streaming-Kooperationspläne weiter vorantreiben, nun hat nämlich auch das Bundeskartellamt die geplante Fusion von 7TV, Maxdome und Eurosport Player abgesegnet. Eine dominante Marktposition sei nicht zu erwarten.



23.07.2018 - 15:25 Uhr von Timo Niemeier 23.07.2018 - 15:25 Uhr

Vor rund einem Monat, kurz nach den Screenforce Days, machten ProSiebenSat.1 und Discovery ihre Pläne öffentlich, einen neuen, nationalen Streamingdienst aufbauen zu wollen (DWDL.de berichtete). In dem neuen, noch namenlosen Angebot sollen die bisherigen Portale 7TV, Maxdome und Eurosport Player gebündelt werden. Damals stand die Ankündigung noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamts - diese Hürde konnten die beiden Unternehmen nun überwinden.

Das Bundeskartellamt hat das Kooperationspläne der zwei Medienkonzerne durchgewunken. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, sagt: "Maxdome hat zwar ein großes und bekanntes Videoangebot und auch der Eurosport-Player hat mit den Bundesliga-Spielen Bekanntheit erlangt. Der Markt für bezahltes Video on Demand ist jedoch nach wie vor ein stark expandierender Markt und weist etwa mit Amazon, Netflix, iTunes und auch Sky sowie mit öffentlich-rechtlichen Angeboten potente Wettbewerber auf." Eine dominante Marktposition sei deshalb nicht zu erwarten, so Mundt.

Die Planungen für das neue Gemeinschaftsunternehmen von ProSiebenSat.1 und Discovery laufen derzeit auf Hochtouren. Zuletzt wurde bekannt, dass der Standort des neuen Unternehmens nicht in Unterföhring, sondern in der Münchner Innenstadt liegen wird. Ein Team von über 200 Mitarbeitern soll den Start der Plattform in der ersten Jahreshälfte 2019 vorbereiten. Neben einem werbefinanzierten Angebot soll es auch einen kostenpflichtigen Premiumzugang geben. Weitere Details sind noch nicht bekannt, ProSiebenSat.1 und Discovery wollen aber auch in eigene Inhalte investieren, die es nur auf der neuen Plattform zu sehen geben wird.

Die Ankündigungen der beiden Medienkonzerne waren in den vergangenen Wochen groß. ProSiebenSat.1-Vorstandschef Max Conze erklärte, man wolle in den ersten beiden Jahren rund zehn Millionen Kunden gewinnen. "Ganz Deutschland soll Lust bekommen, das auszuprobieren. Wir denken nicht in Nischen, wir denken großteilig", so Conze gegenüber der "Welt".

Conze lud zuletzt auch alle anderen Medienhäuser ein, sich an dem neuen Streamingprojekt zu beteiligen. Man wolle einen "deutschen Champion" schaffen, so Conze. Eine gemeinsame Plattform aller großen Medienhäuser oder zumindest TV-Sender erscheint derzeit aber fraglich. Das Kartellamt hat nun auch erst einmal nur grünes Licht für die vertiefte Zusammenarbeit mit Discovery gegeben. Sollten sich künftig weitere Partner an der Plattform beteiligen wollen, müsste die Wettbewerbsbehörde das erneut prüfen.

