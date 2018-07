DAZN überträgt Leipzig-Quali und Merte-Abschied

© UEFA

Bevor die Europa League ab Herbst eine neue Heimat bei DAZN beziehen wird, hat sich der Streamingdienst jetzt schon mal die Rechte am Quali-Heimspiel von RB Leipzig in dieser Woche gesichert. Im Herbst wird indes Per Mertesacker verabschiedet.



24.07.2018 - 14:03 Uhr von Alexander Krei 24.07.2018 - 14:03 Uhr

Ab September wird bekanntlich erstmals DAZN sämtliche Spiele der Europa League übertragen, doch jetzt hat der Sport-Streamingdienst angekündigt, schon in dieser Woche in den europäischen Clubwettbewerb einsteigen zu wollen. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte für das Qualifikationsspiel von RB Leipzig gesichert.

Der Fußball-Bundesligist trifft am Donnerstag um 18:30 Uhr in der zweiten Qualifikationsrunde zunächst im heimischen Stadion auf den schwedischen Erstligisten BK Häcken. Die Übertragung von DAZN startet um 18:30 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte, als Experte fungiert Jonas Hummels. Moderator der Übertragung ist Lukas Schonmüller.

Unterdessen wird DAZN auch das Abschiedsspiel von Per Mertesacker live übertragen. "Martes Homecoming" ist am Samstag, den 13. Oktober um 15:30 Uhr zu sehen - der Weltmeister verabschiedet sich in der HDI Arena in Hannover mit der Begegnung zwischen "Mertes 96-Freunden" und "Pers Weltauswahl". Auf dem Platz stehen unter anderem Altin Lala, Nebojsa Krupnikovic, Thomas Brdaric, Petr Cech, Tomas Rosicky, Torsten Frings, Tim Wiese, Michael Ballack und Clemens Fritz.

Kommentiert wird das Abschiedsspiel von Jan Platte und DAZN-Experte Ralph Gunesch. Alexander Schlüter und Antonia Wisgickl sind als Reporter vor Ort. Von der kommenden Saison an wird Mertesacker dann für DAZN als Experte in der Champions League im Einsatz sein.

Teilen