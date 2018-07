Neuer Nachmittags-Test mit Höppner läuft im September

© RBB / Julian Brückl

Das Erste wird ab Anfang September vier Wochen lang ein neues Format mit "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr testen. Es handelt sich dabei um eine Quizshow rund um außergewöhnliche Immobilien.



24.07.2018 - 14:38 Uhr von Alexander Krei 24.07.2018 - 14:38 Uhr

Mareile Höppner ist derzeit eine viel gefragte Frau im Ersten. Neben "Brisant" und der für den Herbst angekündigten Neuauflage des Rateshow-Klassikers "Dingsda" präsentiert Höppner mit "Stadt, Land, Haus" demnächst bekanntlich ein neues Format, in dem sie einen Blick in fremde Wohnungen und Häuser wirft. Ein Sendeplatz für die zunächst 20 geplanten Folgen steht inzwischen fest: Der Auftakt läuft am Mittwoch, den 5. September um 16:10 Uhr, danach ist eine werktägliche Ausstrahlung geplant.

"Stadt, Land, Haus" versteht sich als Quiz rund ums Wohnen. Mareile Höppner öffnet zwei Kandidatenpaaren die Türen zu drei Traumimmobilien und stellt den Teams in jedem Haus zwei Fragen - eine zum Interieur und eine zum Wert der Anwesen. Architektin Prof. Petra Kahlfeldt und Kunsthistoriker George Mullen geben zusätzlich Einblicke in Bautrends, Wohnkultur, Einrichtung und Antiquitäten. Zu gewinnen gibt es 1.000 Euro.

Bei dem Format handelt es sich um eine Adaption der britischen Sendung "Guess This House", die vor drei Jahren beim Privatsender ITV zu sehen war, nach 25 Folgen aber keine Fortsetzung fand. Produziert wird die deutsche Version von Imago TV, die Federführung liegt innerhalb der ARD beim RBB. Das Erste kann einen Erfolg auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr gut gebrauchen, schließlich verzeichnen die dort angesiedelten Zoo-Dokus schon seit einiger Zeit keine allzu guten Quoten mehr.

Dass man verstärkt auf der Suche nach neuen Ideen ist, zeigt auch die Nachricht vom Wochenende, wonach der WDR demnächst ein neues Format aus dem Trödel-Genre mit Oliver Petszokat für den ARD-Nachmittag pilotiert. Hinter der Sendung steht die Kölner Produktionsfirma Encanto von WDR-Moderatorin Bettina Böttinger.

Teilen