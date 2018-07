Drei Neuzugänge im Hauptcast von "Sturm der Liebe"

© ARD/Christof Arnold

Im Herbst gibt es bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" drei personelle Neuzugänge, unter anderem taucht ein bislang nicht bekannter Sohn des "Fürstenhof"-Geschäftsführers auf. Frischer Wind scheint derzeit allerdings auch nötig.



25.07.2018

Im Herbst stehen bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" drei Neuzugänge an. In Folge 2994, die in etwa Mitte September zu sehen sein wird, hat Julian Schneider seinen ersten Auftritt. Er spielt Joshua Winter, einen bislang nicht bekannten Sohn des Fürstenhof-Geschäftsführers Werner Saalfeld (Dirk Galuba), von dem dieser bislang auch selbst nichts wusste. Dass er noch ein zweites Kind aus einer früheren Affäre hat, kommt erst ans Tageslicht, als ein geeigneter Stammzellenspender für seine an Leukämie erkrankte Tochter Valentina gesucht wird.

Zwölf Folgen später und somit voraussichtlich Ende September haben dann Helen Barke und Jenny Löffler ihren ersten Auftritt in "Sturm der Liebe". Sie spielen die beiden Töchter von Christoph und Xenia Saalfeld, die für eine Trauerfeier nach Bichlheim reisen. Die beiden Schwestern verbindet ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit, das sie bis an den Fürstenhof verfolgt.

Die drei neuen Gesichter sollen "Sturm der Liebe" neuen Schwung verleihen, der mit Blick auf die Quotenentwicklung auch dringend nötig erscheint. Zuletzt zeigte der Quotentrend jedenfalls fast kontinuierlich nach unten. Der Juli war bislang mit im Schnitt nur 13 Prozent Marktanteil der quotenschwächste Monat in der Geschichte der Serie.

Langzeittrend: Sturm der Liebe



