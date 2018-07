Neue Sat.1-Show: Krimi-Autoren lassen Ermittler rätseln

© Sat.1 / Raymond Roemke

Was passiert, wenn Krimi-Autoren einem echten Kriminalhauptkommissar einen fiktiven Mordfall serviert? Genau das will Sat.1 nun in seiner neuen Show "Das Krimiduell" herausfinden. Die Premieren-Folge läuft schon in der kommenden Woche.



25.07.2018 - 14:26 Uhr von Alexander Krei 25.07.2018 - 14:26 Uhr

Im vergangenen Jahr kündigte Sat.1 bei seiner Jahresprogrammpräsentation in Hamburg neben der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" auch ein weiteres Krimi-Format an. Doch während die Comedyshow bereits vor einigen Monaten einen erfolgreichen Einstand hinlegte, ist "Das Krimi-Duell - Der perfekte Mord?" bislang noch nicht ausgestrahlt worden. Das wird sich nun aber schon in der kommenden Woche ändern.

Sat.1 hat jetzt jedenfalls angekündigt, die Produktion am Mittwoch, den 1. August um 20:15 Uhr zeigen zu wollen. Darin konfrontieren zwei erfolgreiche Krimi-Autoren einen echten Ermittler mit einem fiktiven Fall, den dieser innerhalb von 48 Stunden zu lösen hat. Der Sender konnte für das Format die "Kulftinger"-Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr gewinnen, als Ermittler fungiert Kriminalhauptkommissar Peter Honecker. Seine Kollegin Jessica Gerlach darf ihn bei der Recherche unterstützen.

In der Show stehen dem Ermittler die gleichen Mittel zur Verfügung, auf die er auch während seiner regulären Arbeit zurückgreifen kann: Er darf kriminaltechnische Untersuchungen veranlassen und die sieben Verdächtigen verhören. Die Schauspieler erhalten genaue Figurenprofile. Während der Verhöre mit dem Ermittler müssen sie in ihrer Rolle bleiben und improvisieren. Der Schauspieler-Riege gehören unter anderem Nova Meierhenrich, Maria Bachmann, Jonathan Beck und Sina Valeska Jung an.

In dem zu lösenden Fall stößt die Crew eines Radiosenders auf die 500. Ausgabe ihres Erfolgsformats "Moontalk" an. Doch hinter den Kulissen liegt Zwist in der Luft - und am nächsten Morgen eine Leiche im Studio. Produziert wird "Das Krimi-Duell" von Odeon Entertainment.

