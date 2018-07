Reese Witherspoon produziert neue Serie für Amazon

© Amazon

Amazon hat die Produktion der neuen Serie "Daisy Jones & The Six" über eine Rockband aus den 1970er-Jahren bei der Produktionsfirma von Reese Witherspoon in Auftrag gegeben. Geschrieben wurde sie von zwei Oscar-nominierten Autoren.



25.07.2018

Der US-Roman "Daisy Jones & The Six" von Taylor Jenkins Reid wird zur Serie. Amazon Studios arbeitet dafür unter anderem mit der Produktionsfirma Hello Sunshine von Hollywood-Star Reese Witherspoon zusammen. Geplant sind insgesamt 13 Folgen, die bei Prime Video ihre Premiere feiern werden. Der Pilot stammt aus der Feder von Scott Neustadter und Michael H. Weber, die zuletzt für "The Disaster Artist" für den Oscar nominiert waren. Beide werden auch die Produktion der gesamten Staffel betreuen.

"Als ich erfahren habe, dass Hello Sunshine 'Daisy Jones & The Six' adaptiert, habe ich mir schnellstmöglich eine Kopie besorgt und diese geradezu verschlungen. Ich war so begeistert, dass ich das Projekt einfach zu Amazon Studios bringen musste", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. Reese Witherspoon erklärt, sie habe sich beim Lesen sofort Hals über Kopf in die Geschichte verliebt. "Ich bin überzeugt, dass Daisy und ihre Band mit Neustadter und Weber - zwei Autoren, die ich absolut verehre - auf ihrem Weg zum Erfolg die Zuschauer auf der ganzen Welt genauso berühren werden wie mich."

Im Mittelpunkt von "Daisy Jones & The Six" steht eine fiktive Rockband in den 1970er-Jahren. Die Miniserie folgt der Band bei ihrem Aufstieg in der Musikszene von L.A., ihren Erfolgen über Landesgrenzen hinweg und auf ihrem Weg, eine der legendärsten Bands der Welt zu werden. Praktisch für Amazon: Die Originalmusik soll exklusiv bei Amazon Music bereitstehen.

