Amazon stellt Starttermin für "Deutschland 86" in Aussicht

© obs/Amazon.de/UFA Fiction

Knapp drei Jahre nach der Ausstrahlung von "Deutschland 83" steht die Fortsetzung der einstigen RTL-Serie bevor: Im Oktober wird "Deutschland 86" bei Amazon gezeigt. Die Ausstrahlung im Free-TV ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.



26.07.2018 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 26.07.2018 - 08:00 Uhr

Fast drei Jahre nach der Ausstrahlung von "Deutschland 83" rückt die Fortsetzung der Serie näher - nicht bei RTL, aber bekanntlich bei Prime Video von Amazon. Zwar müssen sich Fans noch einige Monate gedulden, doch der Starttermin steht inzwischen fest: Wie Amazon gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, werden die zehn Folgen von "Deutschland 86" ab dem 19. Oktober zum Abruf bereitstehen.

Die Hauptrolle übernimmt erneut Jonas Nay, auch Maria Schrader, Sonja Gerhardt und Sylvester Groth sind wieder mit dabei. Daneben stehen unter anderem Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavina Wilson und Florence Kasumba für die neuen Folgen vor der Kamera. Hinter der Serie steht die Produktionsfirma UFA Fiction, die "Deutschland 86" zusammen mit Amazon, FremantleMedia International und UFA Distribution auf die Beine gestellt hat. Creators der Serie sind Anna Winger (Headautorin) und Jörg Winger, als Executive Producer zeichnet neben den Wingers auch Sebastian Werninger verantwortlich.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll "Deutschland 86" auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein - und damit bei jenem Sender, der sich nach den ernüchternden Quoten der ersten Staffel trotz des Kritikerlobs und zahlreichen Auszeichnungen nicht zu einer Fortsetzung durchringen konnte. Nach zähen Verhandlungen hatte man sich Ende 2016 aber zumindest auf den Deal mit Amazon verständigt (DWDL.de berichtete), das in diesem Jahr mit "Pastewka" schon einmal eine ursprünglich fürs klassische Fernsehen erdachte Serie am Leben hielt. "Deutschland 86" ist nun bereits das vierte deutsche Prime-Original, mit "Beat" soll Ende des Jahres eine weitere Serie folgen.

"Deutschland 86" nimmt unterdessen die Geschichte von Martin Rauch (Jonas Nay), seiner Tante Lenora (Maria Schrader) und ihrer Genossen von der HVA drei Jahre nach "Deutschland 83" wieder auf. Von Moskau aufgegeben und hungrig nach Devisen zwingt die ostdeutsche Führung ihre Agenten in kapitalistische Experimente in aller Welt, um das sinkende sozialistische Schiff zu retten. 1983 für seine Sünden nach Afrika verbannt, wird Martin nun zurück ins Feld geschickt. Dunkle Geschäfte und eine gefährliche Mission führen ihn nach Südafrika, Angola, Libyen, Paris, West-Berlin, und schließlich zurück in die DDR – wo er eine unmögliche Entscheidung fällen muss.

Zum Soundtrack internationaler Popmusik verläuft die Reise der Helden vor dem Hintergrund der Perestroika, schmutziger Stellvertreterkriege, des Kampfes gegen Apartheid in einem Jahr des Terrors in Westeuropa – und, zurück in der DDR, mit dem schleichenden Gefühl, dass das Ende nah sein könnte.

Teilen