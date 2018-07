DAZN-Manager Kay Dammholz hört überraschend auf

© DAZN/Blende 11 Fotografen

Der Sportstreamingdienst DAZN verliert mit Kay Dammholz den Mann, der in den vergangenen beiden Jahren für den Rechteeinkauf und die Distribution verantwortlich war. Der Abgang kommt überraschend, einen Nachfolger gibt es noch nicht.



26.07.2018 - 10:40 Uhr von Alexander Krei 26.07.2018 - 10:40 Uhr

Für DAZN steht eine spannende Zeit ins Haus: Durch den Erwerb von Champions League und Europa League wird der Streamingdienst in den kommenden Monaten wohl vermehrt Aufmerksamkeit erhalten - und ausgerechnet in dieser Phase hat sich Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution im deutschsprachigen Raum, nun dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Er gehe auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

"Es waren zwei unglaublich spannende Jahre bei DAZN in denen vor allem im Bereich Sportrechte sehr viel passiert ist". sagte Dammholz. "Es hat mir großen Spaß gemacht, beim Aufbau von DAZN im deutschsprachigen Raum eine aktive Rolle zu spielen. Nachdem nun aber viele wichtige Projekte abgeschlossen sind und DAZN final den Schritt aus der Nische in Richtung Mainstream gemacht hat, möchte ich meinen Weg weitergehen und neue berufliche Herausforderungen annehmen. Ich wünsche DAZN und dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg."

Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt, vorerst soll Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, die Aufgaben übernehmen. "Ich bedauere den Abschied von Kay Dammholz von DAZN", sagte de Buhr. "Kay hat in den letzten zwei Jahren mitgeholfen DAZN im deutschsprachigen Raum aufzubauen und mit seiner Expertise einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, wichtige Sportrechte in unser Portfolio zu holen. Ich wünsche ihm das Allerbeste für die Zukunft."

