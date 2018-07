Vorabend-Event: Vox kürt den "Dinner-Champion"

© Vox

"Das perfekte Dinner" steht ab Anfang September unter einem besonderen Vorzeichen: Über mehrere Wochen hinweg lässt Vox noch einmal 25 Gewinner aus zwölf Jahren gegeneinander antreten. Am Ende wird der "Dinner-Champion" ermittelt.



26.07.2018 - 11:12 Uhr von Alexander Krei

Vox und die Produktionsfirma ITV Studios Germany haben sich etwas Neues einfallen lassen, um dem "Perfekten Dinner" zu neuem Schwung zu verhelfen. Ab September gibt es sechs Wochen lang "Die deutsche Dinner-Meisterschaft" zu sehen - zwischen dem 6. September und 12. Oktober sollen Gewinner der Show aus fünf verschiedenen Städten nochmal an den Herd treten, um den ultimativen "Dinner-Champion" unter sich zu ermitteln. Insgesamt sind also 25 Gewinner aus zwölf Jahren mit im Rennen.

In den ersten fünf Wochen finden in Berlin, Hamburg, Köln, dem Ruhrgebiet und in München die Qualifikationswochen statt, in der sechsten das Finale. Wie auch in den normalen "Dinner"-Runden bereiten die Kandidaten in den Qualifikationswochen jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü zu, das von ihren vier Gästen mit bis zu zehn Punkten bewertet wird. Die fünf Sieger erhalten an den jeweiligen Finaltagen nicht die üblichen 3.000, sondern 5.000 Euro Prämie. Wer sich schließlich in der Finalwoche durchsetzt, erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro und einen Champions-Pokal.

Unterdessen hat Vox bestätigt, demnächst noch einmal "Das perfekte Profi Dinner" ausrichten zu wollen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, treten am Sonntag, den 19. August um 20:15 Uhr vier Köche gegeneinander an. Dabei handelt es sich um Frank Buchholz, Christoph Brand, Simon Tress und Harald Wohlfahrt. Bereits in der Woche zuvor zeigt der Sender noch einmal eine Wiederholung des "Dinner"-Ablegers, das 2017 starke 8,9 Prozent Marktanteil verzeichnete, mit weiteren Folgen an diesen Erfolg aber nicht anknüpfen konnte.

