Now US zeigt fünfte "Suits"-Staffel als Free-TV-Premiere

Einst bei Vox beheimatet, ist die Anwaltsserie "Suits" inzwischen beim Internetsender Now US zu sehen. Dort wird ab Ende August die fünfte Staffel ihre Free-TV-Premiere feiern. In den USA ist gerade schon die achte Staffel angelaufen.



26.07.2018 - 14:16 Uhr von Alexander Krei 26.07.2018 - 14:16 Uhr

Nachdem der neue RTL-Internetsender Now US kürzlich die vierte Staffel von "Suits" ausstrahlte, steht nun schon die Ausstrahlung der fünften Staffel in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, laufen die neuen Folgen der Anwaltsserie ab dem 20. August jeweils montags um 22:00 Uhr. Gezeigt werden gleich vier Episoden am Stück. Mit dabei ist auch Meghan Markle, die kürzlich Prinz Harry geheiratet hat.

Now US spricht von einer Free-TV-Premiere, verlangt für den Zugang zum Livestream via TV Now aber kurioserweise eine Gebühr in Höhe von 2,99 Euro. Die On-Demand-Nutzung selbst ist dagegen kostenlos.

Und so geht es weiter: Seit Donna nicht mehr für Harvey, sondern für Louis arbeitet, leidet Harvey an Panikattacken und Schlaflosigkeit. Der Verlust macht ihm so sehr zu schaffen, dass er eine Psychologin aufsucht, doch richtig öffnen will er sich nicht. Daraufhin stellt ihm seine Therapeutin ein Ultimatum. Jessica bringt Harvey dazu, einen neuen Mandanten anzunehmen, der seine Firma retten muss. Ohne Donna, nimmt Harvey jetzt Rachels Hilfe an.

Noch gibt es für Now US übrigens viel aufzuholen, denn in den USA ist vor wenigen Tagen bereits die achte Staffel von "Suits" auf Sendung gegangen. Neben Meghan Markle muss die Serie fortan auch ohne Patrick J. Adams auskommen.



