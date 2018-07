"WWM" kehrt Mitte August aus der Sommerpause zurück

© RTL / Stefan Gregorowius

In wenigen Wochen kehrt Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?" zurück auf die Bildschirme, die Show befindet sich nun schon seit einiger Zeit in der Sommerpause. RTL hat auch gleich zwei anstehende Promi-Specials angekündigt.



RTL wird auch in der kommenden Saison auf "Wer wird Millionär?" setzen und hat nun die Rückkehr der Quizshow mit Günther Jauch in Aussicht gestellt. Das Format kehrt am 20. August zurück ins RTL-Programm und wird dann immer montags zur besten Sendezeit zu sehen sein, los geht es mit einer zweistündigen Ausgabe. Zum Auftakt setzt RTL auf eine reguläre Ausgabe, also keines der Specials, die man zuletzt mehrfach zeigte.

Es ist die mittlerweile 42. Staffel der Show, die im August startet. Im kommenden Jahr steht zudem ein ganz besonderes Jubiläum an: 1999 wurde "Wer wird Millionär?" erstmals gesendet, die Show wird also 20 Jahre alt. Günther Jauch hatte in der Vergangenheit stets betont, dass er dieses Jubiläum auf jeden Fall noch gerne mitnehmen würde.

RTL hat nun auch gleich zwei Prominenten-Specials in Aussicht gestellt. So werden sich zum RTL-Spendenmarathon im Herbst einige Stars auf den Stuhl von Günther Jauch wagen, im Frühjahr 2019 spielen die Prominenten in einer weiteren Ausgabe erneut für den guten Zweck an.

"Wer wird Millionär?" erzielte zuletzt zwischen August 2017 und Juni 2018 mit 31 Folgen 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit liegt die Show inzwischen wieder recht deutlich über dem Senderschnitt, der in den vergangenen Jahren noch stärker gefallen ist als die Marktanteile der Quizshow. Beim Gesamtpublikum bleibt das Format weiterhin eine Bank: 4,51 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein - kein anderes RTL-Format kommt regelmäßig auf eine solche Reichweite.

