Axel Schrüfer wird Digital-Chefredakteur von Sport1

© Sport1

Neuzugang beim Spartensender Sport1: Axel Schrüfer wird ab sofort neuer Chefredakteur Digital und Director Digital des Unternehmens. Gemeinsam mit Dirc Seemann soll er die Vernetzung der redaktionellen Arbeit über alle TV- und Digital-Plattformen hinweg vorantreiben.



26.07.2018 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 26.07.2018 - 16:24 Uhr

Als der damalige Digitalchef Robin Seckler Sport1 Ende des vergangenen Jahres verlassen hat, wurde der Bereich neu aufgestellt. Daniel von Busse, bis dahin Director Program & Licensing, und Pascal Damm, damaliger Senior Vice President Digital, wurden als COO TV und COO Digital neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Nun kann Sport1 einen wichtigen Neuzugang im Digitalbereich vermelden: Axel Schrüfer stößt zum Unternehmen hinzu und wird Chefredakteur Digital und Director Digital.

In seiner neuen Funktion verantwortet Schrüfer die Weiterentwicklung bestehender und die Entwicklung neuer digitaler Angebote. Dazu gehören insbesondere die Online-Plattform sport1.de, die News- und Video-Apps des Senders, die Fußball-App iM Football, die YouTube-Channels und Social-Media-Kanäle sowie die Gaming- und eSports-Angebote. Gemeinsam mit Chefredakteur Dirc Seemann ist er zudem für die Vernetzung der redaktionellen Arbeit über alle TV- und Digital-Plattformen hinweg zuständig. Schrüfer kommt von der rtv media group, bei der er für die Weiterentwicklung der digitalen Content-Angebote zuständig war. Zuvor war der 46-Jährige bis März 2017 Chefredakteur von t-online.de bei Ströer Digital Publishing. Pascal Damm, COO Digital und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, sagt: "Mit Axel Schrüfer gewinnen wir einen ausgewiesenen Digital- und Medien-Experten. Er wird unsere digitale Sport1-Welt mit neuen Impulsen weiterentwickeln, noch stärker vernetzen und das journalistische Profil unserer 360°-Sportplattform weiter schärfen – neben dem Markenkern Sport auch in Themenfeldern wie Gaming und Entertainment, in denen wir unsere User noch stärker abholen wollen."

Teilen