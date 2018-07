Hitzegeplagt? ZDF macht "Lange Nacht der Abkühlung"

© ZDF

In diesen Tagen legt der Sommer auf die ohnehin in weiten Teilen Deutschlands über Wochen stabil heißen Temperaturen noch eine Schippe drauf. Doch jetzt naht für hitzegeplagte Menschen die Erlösung: Das ZDF zeigt die "Lange Nacht der Abkühlung"



26.07.2018 - 17:54 Uhr von Uwe Mantel 26.07.2018 - 17:54 Uhr

Wenn's im Winter sehr kalt oder im Sommer sehr warm ist, dann lassen Sondersendungen für gewöhnlich nicht allzu lang auf sich warten. Angesichts der derzeit extrem heißen Temperaturen verbunden mit wochenlanger Trockenheit, hat nun bereits die ARD einen "Brennpunkt" am heutigen Abend um 20:15 Uhr im Anschluss an die "Tagesschau" angekündigt. "Extremsommer - Wie gefährlich ist die Hitze?", lautet der etwas dramatisierende Titel. Auch das ZDF wird sein Programm umstellen, geht die Sache aber etwas lockerer an.





Am Freitag zeigt das ZDF um 22:30 Uhr im Anschluss an das "heute-journal" zunächst das 15-minütige Special "Heiße Tage, heiße Nächte - Hitzewelle in Deutschland". Dafür hat sich ZDF-Reporter Gerd Anhalt in Deutschland umgesehen, etwa im Ostseebad Laboe an der Kieler Förde. Neben plantschenden Menschen sollen aber auch die Schattenseiten beleuchtet werden - so fürchten beispielsweise Bauern um ihre Ernte und Stadtbewohner klagen über Gluthitze. Die Sendungen "Danke Deutschland" und "aspekte - on tour" verschieben sich dadurch um 15 Minuten.

Mit einem Augenzwinkern ist dann aber die Programmänderung für den weiteren Verlauf der Nacht zum Samstag zu betrachten. Das ZDF zeigt nämlich die "Lange Nacht der Abkühlung". Los geht's um 0.10 Uhr mit der "Terra X"-Folge "Deutschland von oben - ein Wintermärchen", dann schließt sich um 1.05 Uhr Gert Anhalts Reportage "Let it snow - Kalt erwischt auf drei Kontinenten" an, bevor um 1.50 Uhr "Terra X" mit dem "Abenteuer Polarkreis" zumindest optisch weitere Abkühlung verschaffen soll. "Columbo"-Fans müssen dafür länger wach bleiben, statt gegen Mitternacht ermittelt der Kommissar erst um 2:50 Uhr.



Teilen