"Bild" nennt erste Teilnehmer für "Fort-Boyard"-Neuauflage

26.07.2018 - 20:12 Uhr von Uwe Mantel 26.07.2018 - 20:12 Uhr

Bei der Vorstellung des Programms für die kommende Saison hat Sat.1 kürzlich auch die Wiederbelebung eines Klassikers angekündigt: Der Abenteuer-Spielshow "Fort Boyard". Das Format hat in Deutschland schon eine lange Tradition: 1990 versuchte sich erstmals Sat.1 an einer deutschen Adaption. Nach einem Jahrzehnt Pause wagte sich dann ProSieben im Jahr 2000 und erneut 2002 an das Format, wieder rund ein Jahrzehnt später gab es dann eine weitere Staffel bei kabel eins zu sehen. Diesmal war die Pause nicht mehr ganz so lang, weiter gehen soll es schon in diesem Herbst. "Bild" berichtet über einen Start am Mittwoch, 5. September, bestätigt ist das seitens des Senders aber noch nicht.

Auch zu den Teilnehmern hat sich der Sender bislang noch nicht öffentlich geäußert, in diesen Dingen ist die "Bild" aber für gewöhnlich recht gut informiert. Dem Bericht zufolge ist unter anderem Oliver Pocher bei "Fort Boyard" mit an Bord. Im vergangenen Jahr war er für ProSieben bereits als "Global Gladiator" unterwegs. Als weitere Teilnehmer nennt "Bild" die ehemalige "Bachelorette" Jessica Paszka, Sängerin Sarah Lombardi, Ex-"DSDS"-Jurorin Fernanda Brandao und die vor allem dank des "Dschungelcamps" bekannte und inzwischen für "Sturm der Liebe" vor der Kamera stehende Sarah Knappik.

Als weitere männliche Kandidaten bringt "Bild" mehrere Ex-Profisportler ins Spiel: Mario Basler, David Odonkor und Fabian Hambüchen. Ebenfalls mit dabei sein sollen Moderator Jochen Schropp und Sänger "Evil" Jared Hasselhoff. In "Fort Boyard" müssen die Kandidaten auf einer Festung vor der französischen Atlantikküste Aufgaben unter Zeitdruck bewältigen, für die Mut, Ausdauer und körperliches Geschick ebenso gefragt sind wie Cleverness und Köpfchen.

