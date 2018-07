Roseanne Barr entschuldigt sich für Rassismus-Tweet

© Fox News

Nach einem rassistischen Tweet von Hauptdarstellerin Roseanne Barr hat ABC die erfolgreiche Sitcom "Roseanne" abgesetzt. Nun hat sich Barr in einem TV-Interview noch einmal entschuldigt - und eine kuriose Erklärung für ihren Tweet geliefert.



27.07.2018 - 11:14 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2018 - 11:14 Uhr

Nach einigen turbulenten Wochen ist es zuletzt ein wenig ruhiger um die US-Schauspielerin Roseanne Barr geworden. Nun hat sie sich in einem TV-Interview bei Fox News noch einmal ausführlich zu ihrem Rausschmiss bei ABC geäußert. Barr hatte Ende Mai in einem Tweet über die ehemalige Beraterin von Barack Obama, Valerie Jarrett, hergezogen. Sie bezeichnete Jarrett als "Baby" von "Muslimbruderschaft und Planet der Affen". ABC setzte "Roseanne" daraufhin ab.

Bei Fox News entschuldigte sich Barr nun noch einmal. "Es tut mir Leid, dass du dich verletzt fühlst. Ich habe das nie gewollt. Ich wollte nie jemandem weh tun", sagte sie in Richtung Jarrett. Ihr Tweet sei "schlecht formuliert" gewesen, sagt Barr. "Es hat mich alles gekostet. Ich wünschte, ich hätte es besser formuliert." Sie habe Jarrett nicht beleidigen, sondern die US-amerikanische Nahostpolitik kritisieren wollen.

Barr liefert in dem Interview auch einen kuriose Erklärung für ihren Tweet. Sie habe gar nicht gewusst, dass Jarrett afro-amerikanische Wurzeln habe. "Ich dachte, sie wäre aus dem mittleren Osten." Außerdem habe sie in der Nacht, als sie den Tweet absetzte, unter Medikamenten und Alkoholeinfluss gestanden.

Rund drei Wochen nach der Absetzung von "Roseanne" gab ABC ein Nachfolge-Format in Auftrag - "The Conners" (DWDL.de berichtete). Vor und hinter den Kulissen wird es keine großen Änderungen geben - nur Roseanne Barr wird eben nicht mehr mit dabei sein. Die Schauspielerin werde weder vor der Kamera, noch kreativ oder finanziell an der Serie beteiligt sein, so ABC damals. "Ich hätte dagegen vorgehen können, dass sie mich feuern, aber ich wollte nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert", sagte Barr nun in dem TV-Interview.

