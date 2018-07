"Stadt, Land, Haus" startet einen Tag früher als geplant

© RBB / Julian Brückl

Erst vor wenigen Tagen hat Das Erste den Start des neuen Nachmittag-Formats "Stadt, Land, Haus" mit Mareile Höppner angekündigt. Nun schraubt man noch einmal am Start-Termin und beginnt mit der Ausstrahlung einen Tag früher als ursprünglich geplant.



27.07.2018 - 13:12 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2018 - 13:12 Uhr

Im September wird Mareile Höppner mit dem neuen Format "Stadt, Land, Haus - So wohnt Deutschland" im Nachmittagsprogramm des Ersten zu sehen sein. Erst vor wenigen Tagen hieß es vom Sender, das Format starte am 5. September - einem Mittwoch. Die restlichen 19 Folgen sollten dann werktags um 16:10 Uhr gezeigt werden. Nun schraubt man beim Sender noch einmal an diesem Ablauf und hat angekündigt, dass das neue Format bereits am 4. September startet. Am Sendeplatz ändert sich nichts.





In der Sendung wirft Höppner einen Blick in fremde Wohnungen und Häuser. Die Moderatorin öffnet zwei Kandidatenpaaren die Türen zu drei Traumimmobilien und stellt den Teams in jedem Haus zwei Fragen - eine zum Interieur und eine zum Wert der Anwesen. Architektin Prof. Petra Kahlfeldt und Kunsthistoriker George Mullen geben zusätzlich Einblicke in Bautrends, Wohnkultur, Einrichtung und Antiquitäten. Zu gewinnen gibt es für die Teilnehmer 1.000 Euro. Als Produktionsfirma ist Imago TV mit dabei.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, sagt: "Der Wohnraum ist ein elementares Bedürfnis aller Menschen, das Eigenheim für viele ein Traum. In jedem Fall bedeutet Wohnen heute weit mehr als ein Dach über dem Kopf zu haben. Es ist Aus- und Abdruck der Persönlichkeit und insofern für alle von großem Interesse. Da kommt 'Stadt, Land, Haus', unser neues Unterhaltungsformat am Nachmittag mit Mareile Höppner, genau richtig."

