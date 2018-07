Sat.1 wirbt mit Puppen für neue Staffel "Promi Big Brother"

© SAT.1

In weniger als drei Wochen steht der Start der neuen Staffel von "Promi Big Brother" an, ab sofort rührt Sat.1 dafür schonmal die Werbetrommel. Weil man die Kandidaten noch nicht nennen will, setzt man im Trailer diesmal auf Puppen.



29.07.2018 - 10:22 Uhr von Uwe Mantel 29.07.2018 - 10:22 Uhr

Am Freitag, 17. August um 20:15 Uhr startet Sat.1 in die mittlerweile bereits sechste Staffel von "Promi Big Brother". Wie jedes Jahr hüllt man sich auch diesmal im Vorfeld offiziell noch in Schweigen, wenn es um die Frage geht, wer denn diesmal als Kandidat dabei ist - auch wenn die ersten Namen durch die Boulevard-Presse längst bekannt sind. Das stellt den Sender für die Kampagne im Vorfeld stets vor eine besondere Herausforderung. In diesem Jahr setzt man im Trailer, der seit diesem Wochenende im Fernsehen geschaltet wird, daher auf eine Barbie-Puppen-ähnliche Optik.

Die Trailer-Kampagne startete am Freitag im Fernsehen, online und auf den Social-Media-Kanälen von Sat.1 und "Promi Big Brother". In den kommenden Wochen ergänzen Plakate, Rundfunk-Spots sowie Digital-out-of-Home-Medien mit weiteren Motiven sowie zahlreiche Online- und Social-Elemente die Kampagne. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne im Auftrag von SAT.1 von der ProSiebenSat.1 Inhouse-Agentur Creative Solutions.

Sat.1 startet Kampagne für Promi Big Brother (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

An der Seite von Jochen Schropp führt künftig übrigens Marle Lufen durch die Sat.1-Sendungen, Jochen Bendel hingegen geht zurück zu Sixx, wo er nach einem Jahr Pause wieder zusammen mit Melissa Khalaj "Promi Big Brother - Die Late Night Show" präsentiert.

Teilen