ARD denkt über Fortsetzung von "Top, die Wette gilt!" nach

Im vergangenen Jahr hat die Show "Top, die Wette gilt!" mit Kai Pflaume fast sechs Millionen Zuschauer im Ersten unterhalten. Zunächst schloss man eine Fortsetzung aus, nun denkt man aber doch darüber nach.



30.07.2018 - 10:15 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 10:15 Uhr

Als der "Spiegel" am Freitag berichtete, dass Thomas Gottschalk 2020 ein letztes Mal "Wetten, dass..?" moderieren soll, berichteten die Kollegen in einem Nebensatz auch über eine andere Show. "Top, die Wette gilt!", die Wettshow, die Das Erste im vergangenen Jahr zum 75. Geburtstag von Frank Elstner zeigte, solle weitergehen. Der NDR arbeite schon an der Fortsetzung. Auch nach DWDL.de-Informationen denkt man beim Sender inzwischen über ein Comeback der Show nach.

Kategorisch ausschließen will man eine Rückkehr der Show jedenfalls nicht mehr. Von der Pressestelle des Ersten heißt es offiziell: "Die Landesrundfunkanstalten der ARD entwickeln für 2019 und 2020 neue Ideen für die Samstagabend-Unterhaltung im Ersten; es gibt innerhalb der ARD dazu einen Wettbewerb der Ideen in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Schlager oder Spielshow. Konkret ist aber nichts, alle Ideen befinden sich derzeit noch im Stadium der Konzept-Entwicklung."

Dementieren will der Sender also nicht, dass man an einer Fortsetzung von "Top, die Wette gilt!" arbeitet. Das klang vor einem Jahr noch ganz anders: "Neue Sendetermine für 'Top, die Wette gilt!' haben wir nicht geplant", hieß es damals. Elstner sagte 2017 in der Sendung, er wünsche sich, dass Kai Pflaume die Sendung regelmäßig moderiere. "Das war eine spontane, von Herzen kommende Äußerung Frank Elstners", wehrte der Sender Anfragen damals noch ab.

Aus Quotensicht würde eine Fortsetzung der Show durchaus Sinn machen. Im April 2017 sahen 5,72 Millionen Menschen zu, Das Erste sicherte sich damals den Primetime-Sieg. Der Marktanteil lag bei starken 20,8 Prozent und auch beim jungen Publikum wurden gute 15,4 Prozent gemessen. Das war in etwa auch das Niveau, das "Wetten, dass..?" am Ende seiner Laufzeit hatte - das Finale einmal ausgenommen.

