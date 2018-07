Juliana Müller wird neue Wetterfee bei n-tv

© MG RTL D

Der Nachrichtensender n-tv verstärkt sein Wetterteam mit der 27-jährigen Juliana Müller, die ab August im Programm zu sehen sein wird. Müller arbeitet bereits seit 2014 für die Mediengruppe RTL, zuletzt moderierte sie "RTL Hessen".



30.07.2018 - 13:00 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 13:00 Uhr

Juliana Müller wird ab August bei n-tv als neue Wettermoderatorin zu sehen sein, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Die 27-Jährige stößt dann zum Team des Nachrichtensenders hinzu. Müller ist bereits seit 2014 für die Mediengruppe RTL Deutschland tätig. Seit dem Abschluss ihres Redaktionsvolontariats bei RTL Hessen arbeitet die 27-Jährige als Planungsredakteurin und Reporterin sowie als Autorin für "Guten Morgen Deutschland", zudem moderiert Müller seit Dezember 2017 die Sendung "RTL Hessen".

"Nachdem ich als Redakteurin und Moderatorin schon viel TV-Luft schnuppern durfte, freue ich mich nun sehr auf die neue Herausforderung", sagt sie über ihren neuen Job. Müller studierte Kulturanthropolgie/Volkskunde und Ethnologie an der Johannes-Gutenberg Universität in Mainz. Durch Praktika beim SWR, dem Radio Klinikfunk in Wiesbaden sowie bei RTL Hessen sammelte sie erste Berufserfahrung.

