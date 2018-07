Dreharbeiten für neue "Jenny"-Folgen haben begonnen

© MG RTL D / Benno Kraehahn

Bereits im Mai hat RTL überraschend die Verlängerung seiner Serie "Jenny - Echt gerecht" angekündigt. Nun haben in Berlin die Dreharbeiten für die zweite Staffel begonnen, in den kommenden Wochen werden zehn frische Folgen entstehen.



30.07.2018 - 14:09 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 14:09 Uhr

Mit im Schnitt gerade mal 10,0 Prozent ist die erste Staffel von "Jenny - Echt gerecht" kein Erfolg für RTL gewesen. Dennoch hat man sich in Köln dazu entschieden, die Serie fortzusetzen. Nun haben in Berlin die Dreharbeiten für zweiten, zehnteiligen Staffel begonnen. Talpa Germany Fiction wird die neuen Folgen mit kleinen Unterbrechungen bis Dezember 2018 drehen.

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen also erst im kommenden Jahr. Produzent ist Carsten Kelber. Regie führen Buddy Giovinazzo, Oliver Schmitz und Sabrina M. Roessel. Headautorinnen sind Sabine Leipert und Sabrina M. Roessel. Birte Hanusrichter wird auch in der zweiten Staffel die titelgebende Jenny spielen. Sie mimt die ungelernte Anwaltsgehilfin, die hilft, wo andere weggucken. August Wittgenstein verkörpert erneut Jennys Chef Maximilian Mertens. In weiteren Rollen sind Peter Benedict, Isabell Polak, Isaak Dentler, Simon Böer, Alessija Lause, Anna Büttner, Esther Esche und Marc Ben Puch zu sehen.

Inhaltlich geht es in der Serie so weiter: Nachdem Jenny kurzfristig beruflich fremdgegangen war, kehrt sie nun wieder in die Kanzlei von Bergen, Mertens und Partner zurück. Vor allem Maximilian Mertens weiß inzwischen ihre zupackende Art zu schätzen und es imponiert ihm, wie die alleinerziehende Mutter Probleme angeht und immer eine Lösung parat hat. Auch wenn sie ihren Chef nach wie vor ganz schön auf die Palme bringen kann, sind die beiden ein gutes und erfolgreiches Team. In den neuen Folgen werden Jenny und Max zeitweise von einem Promi-Koch als Geiseln genommen, in einer weiteren Folgen will eine krebskranke Frau den Hersteller schadhafter Silikonimplantate auf Schadensersatz verklagen. Und dann landet Jenny schließlich selbst vor Gericht, weil sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben soll.

