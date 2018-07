Ende einer Ära: Muck verlässt MDR-Sendung "Damals war's"

© MDR/Axel Berger

Seit 1995 ist die monatliche Sendung "Damals war's" nun schone eine feste Größe im Programm des MDR. Hartmut "Muck" Schulze-Gerlach moderiert das Format seit Beginn an, hört nun aber auf, weil er mehr Zeit für seine Familie will. Einen Nachfolger hat der MDR schon.



30.07.2018 - 15:29 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 15:29 Uhr

Beim MDR bahnt sich das Ende einer Ära an: Hartmut "Muck" Schulze-Gerlach hat angekündigt, dass er die Moderation der Sendung "Damals war’s" demnächst abgeben wird, die Ausgabe am 14. Oktober wird die letzte sein, die noch von ihm präsentiert wird. Schulze-Gerlach moderiert das Format seit 23 Jahren, mehrere hundert Sendungen sind seither entstanden. Der Moderator ist mittlerweile 70 Jahre alt und will künftig mehr Zeit für seine Familie haben, schließt aber auch neue berufliche Projekte nicht aus.

"Mitte 2016 habe ich beschlossen, die Moderation von ‘Damals war‘s’ im Herbst 2018 zu beenden. Ich möchte mich neuen Projekten widmen. Dem MDR danke ich für das Vertrauen und den Zuschauern und Zuschauerinnen für ihre Treue", sagt Hartmut Schulze-Gerlach. MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann würdigt Schulze-Gerlach als ein "prägendes Gesichter der MDR-Unterhaltung". Man sei ihm für die gemeinsame Zeit sehr dankbar. "Es war sein Wunsch, die Moderation von ‘Damals war´s’ in andere Hände zu geben. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn es nicht leicht fällt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!"

Der MDR will die Sendung aber auch ohne das langjährige Gesicht fortführen, einen Nachfolger hat man auch schon. Wolfgang Lippert übernimmt den Job und wird erstmals im November in dem Format zu sehen sein. In jeder Sendung von "Damals war’s" wird ein bestimmtes Jahr aus den vergangenen Jahrzehnten gesucht. Anhand von Musikclips, Fernsehsendungen und Nachrichten werden Hinweise auf das gesuchte Jahr gegeben, Künstler und Zeitzeugen berichten von besonderen Ereignissen des Jahres. "Damals war’s" ist eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im MDR. Im Schnitt erreichte die immer sonntags gezeigte Sendung im Jahr 2017 einen Marktanteil von 12,3 Prozent im MDR Sendegebiet.

