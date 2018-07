RTL startet Ende August "Freundinnen" und "Superhändler"

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Ende August wagt RTL den großen Aufschlag in der Daytime. Dann beginnt man um 17 Uhr mit der Ausstrahlung der neuen täglichen Serie "Freundinnen", um 14 Uhr geht das neue Trödel-Format "Die Superhändler" auf Sendung.



31.07.2018 - 10:52 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 10:52 Uhr

RTL hat angekündigt, wann es einen ersten großen Umbruch im Tagesprogramm geben wird. Am 27. August ist es nun soweit - dann nehmen die Kölner gleich zwei Sendeplätze in Angriff. Um 17 Uhr startet an diesem Tag die neue tägliche Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht". Es ist die vierte Daily-Soap, die RTL im Programm etablieren will. UFA Serial Drama arbeitet bereits seit Mitte Juni an den Folgen und dreht in Grevenbroich und Umgebung. Vorerst sind 160 Folgen geplant. Wie es danach weitergeht, hängt von den Quoten ab.

Dass es keine leichte Aufgabe werden wird, dürfte den RTL-Verantwortlichen klar sein. Bislang sind alle Versuche gescheitert, eine vierte tägliche Serie zu etablieren. In "Freundinnen" dreht sich alles um Tina und ihre Freundinnen Heike, Kaya und Nadine. Sie sind zwischen 35 und 40 Jahre alt und stehen jede auf ihre eigene Art vor einem Neubeginn: Der Mann haut nach 20 Jahren Ehe zu einer Jüngeren ab, eine finanzielle Schieflage zwingt zum Umdenken oder der langersehnte Heiratsantrag wird endlich Wirklichkeit. Nach Feierabend trifft sich das Quartett in seinem Stamm-Bistro im Einkaufszentrum, um sich auszutauschen und nach einem anstrengenden Arbeitstag erst einmal durch zu schnaufen. Bei einem Kaffee geht es um die großen Themen des Lebens - ob Beziehung, Liebe, Job oder Familie – aber auch um amüsante Begegnungen und witzige Ereignisse.

"Es ist quasi der Mädelsabend am Nachmittag. Dabei geht es nicht um Glamour und Luxus Lifestyle, sondern 'Freundinnen – Jetzt erst recht' erzählt Geschichten aus dem echten Leben. Werte wie Freundschaft, Loyalität und Heimat werden groß geschrieben", sagt Christiane Ghosh, RTL-Executive-Producer. In den Hauptrollen sind Franziska Arndt, Shirin Soraya, Katrin Höft und Sarah Victoria Schalow zu sehen.

Und dann nimmt RTL ab dem 27. August noch den Sendeplatz um 14 Uhr in Angriff. Der ist besonders prestigeträchtig, weil davor das quotenstarke "Punkt 12" läuft. Hier platziert RTL künftig das neue Trödel-Format "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". In dem Format stellen Menschen ihre vermeintlich wertwollen Gegenstände und Antiquitäten vier professionellen Händlern vor. Danach verschwinden die Händler in ihre jeweiligen Räume. Ab jetzt nimmt der Verkäufer sein Schicksal selbst in die Hand. Die Kandidaten entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Experten aufsuchen. Hat ein Kandidat den ersten Raum betreten, beginnt das Verhandeln um den Preis seines Objektes. Er kann das Angebot annehmen oder ausschlagen. Akzeptiert er es nicht, gibt es kein Zurück mehr - sobald der Kandidat den Raum verlässt, verfällt die Offerte und er muss dem nächsten Experten gegenübertreten. Nachdem der Kauf perfekt ist, zeigen die anderen Händler, was sie für das Exponat bezahlt hätten.

"Die Superhändler" ist eine Adaption des britischen Formats "Four Rooms", an dem sich auch der NDR schon einmal versuchte. Als Produktionsfirma ist UFA Show & Factual mit an Bord. Moderiert wird die neue Sendung von Sükrü Pehlivan, den geneigte Trödel-Fans wohl schon aus dem RTL-II-"Trödeltrupp" kennen dürften. Als "Superhändler" fungieren Manuela Schikorsky, Markus Siepmann, Antoine Richard und Markus Reinecke.

Teilen