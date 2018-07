Das Erste macht am Mittwoch das nächste Hitze-Special

© ARD

Mit einem "Brennpunkt" über die hohen Temperaturen hat Das Erste in der vergangene Woche gute Quoten eingefahren. Nun ist man offenbar auf den Geschmack gekommen und plant gleich ein 45-minütiges Hitze-Special zur besten Sendezeit.



31.07.2018 - 12:55 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 12:55 Uhr

Während das ZDF in der vergangenen Woche recht launig auf die derzeitige Hitzewelle reagierte und kurzfristig eine "lange Nacht der Abkühlung" ins Programm nahm, setzte Das Erste zur besten Sendezeit auf einen "Brennpunkt". Der holte auch prompt sehr gute Quoten, wohl auch deshalb hat der Sender nun für Mittwoch, den 1. August, ein weiteres Hitze-Special für die Primetime angekündigt.

Das trägt zwar nicht das "Brennpunkt"-Label, soll dafür aber deutlich größer ausfallen als die Sondersendung in der vergangenen Woche. "Sommer extrem - Volle Strände und vertrocknete Felder" ist als 45-minütige Sendung vom WDR geplant. Erzählt werden die erwartbaren Geschichten: Während sich Hoteliers, Strandkorbvermieter und Eisverkäufer über die Hitze freuen, beklagen sich die Bauern über die Dürre. Einige Städte haben das Grillen in öffentlichen Parks verboten und bei einigen Großveranstaltungen mussten die Feuerwerke abgesagt werden. In der Sendung soll es um all diese Themen gehen.

