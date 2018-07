Ehrlich Brothers wechseln bei RTL auf den Sonntagabend

© MG RTL D/Sebastian Konopix

Der "Showdown der weltbesten Magier" mit den Ehrlich Brothers setzt bei RTL seine Wanderung durchs Programm fort. Zur dritten Folge gibt's nun schon den dritten Sendeplatz: Ende August dürfen sie sonntags ran.



31.07.2018 - 13:21 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2018 - 13:21 Uhr

Nach zwei Ausgaben Ende vergangenen Jahres setzt RTL das Format "Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier" Ende August fort. Erneut wird es zwei Folgen zu sehen geben, erneut wechselt RTL aber den Sendeplatz. Nachdem die ersten Folgen am Freitag- und Samstagabend ausgestrahlt wurden, steht Folge 3 nun am Sonntag, 26. August um 20:15 Uhr auf dem Programm.

Nach einem gelungenen Einstand mit über 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitagabend, kam die zweite Folge am Samstagabend nur noch knapp über die 10-Prozent-Marke hinaus. Nun darf man gespannt sein, wie es am heiß umkämpften Sonntagabend aussehen wird - kein ganz einfacher Platz für Show-Formate

In dem Format lassen die beiden Zauberer jeweils sechs nationale und internationale Magier in drei unterschiedlichen Sparten - wie "Virtuelle Magie", "Comedy" oder "Großillusionen" - gegeneinander antreten. Das Publikum stimmt in jeder Kategorie über einen Sieger ab, am Ende gewinnt dann Team Andreas oder Team Chris. Die Ehrlich Brothers selbst geben außer Konkurrenz auch einige ihrer Illusionen zum Besten.

